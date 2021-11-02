«إينوك» تحصل على اعتماد أميركي في تصميمات الطاقة والبيئة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «إينوك»، أمس، عن حصول محطة الخدمة المستقبلية على شهادة الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة عن فئة «السلامة أولاً: اعتماد النظافة والتعقيم»، المقدمة من المجلس الأميركي للأبنية الخضراء، لتكون بذلك أول مشروع في منطقة الشرق الأوسط يحظى بهذا التكريم.

وأوضحت المجموعة في بيان أنه للحصول على هذا الاعتماد، تعين عليها أن تقوم بصياغة السياسات وتطبيق الإجراءات المتماشية مع أفضل ممارسات التنظيف الأخضر، والتي وفرت بيئة داخلية صحية وضمنت سلامة العمال، مشيرة إلى أنه فضلاً عن مراعاة مواصفات منتجات التنظيف، تطلب الحصول على الاعتماد تطبيق عدد من التدابير وتدريب موظفي التنظيف، وغرس ثقافة الاستخدام الآمن للمرافق والمباني.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إينوك»، سيف حميد الفلاسي: «يأتي هذا التكريم تأكيداً لحرصنا على تطبيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة، وهي عناصر تشكل جزءاً جوهرياً من ثقافتنا المؤسسية».

وأضاف أن «معايير الاستدامة وكفاءة الطاقة والعمليات التشغيلية وكفاءة الكلفة المطبقة وممارسات الصحة والسلامة والبيئة، كانت من أبرز محاور التركيز بالنسبة لنا أثناء تصميم محطة الخدمة المستقبلية».

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