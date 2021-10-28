878 شركة عاملة في ند الحمر

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أظهر تقرير صادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي الشركات الفعالة والعاملة في منطقة ند الحمر، وصل إلى 878 شركة حتى الآن، موضحاً أن الأنشطة التجارية تصدّرت الرخص الصادرة حسب فئة الرخصة، مستحوذة على 67% من الإجمالي، تبعتها الأنشطة المهنية بنسبة 31%، فيما توزعت النسب الباقية على الأنشطة الصناعية والسياحية.

وبيّن التقرير حجم النشاط التجاري في منطقة ند الحمر، لإعطاء مجتمع الأعمال لمحة تعريفية عن واقع الأعمال والفرص المتوافرة في تلك المنطقة.

وبالنسبة للشكل القانوني للرخص الصادرة والفعالة في منطقة ند الحمر، شكلت المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة نحو 44%، في حين استحوذت المؤسسات الفردية على 40%، بينما ضمت بقية قائمة الأشكال القانونية كلاً من شركات ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد (ذ.م.م.)، شركات أعمال مدنية، فروعاً لشركات مقرها في إمارة أخرى، فروع شركات خليجية، فروع شركات أجنبية، وشركات مساهمة عامة.

ويركز قطاع التسجيل والترخيص التجاري على تسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، وتقديم أفضل الحلول والآليات المبتكرة التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتنافسية الأعمال، وبالتالي تعزيز مكانة إمارة دبي وجهةً مثاليةً لتطوير وازدهار الأعمال، والحفاظ على النمو الاقتصادي المستدام لإمارة دبي.

وتعمل اقتصادية دبي بشكل مباشر على تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية في الإمارة، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة، لتسخير جميع الجهود والإمكانات التي تضمن وضع الاستراتيجيات حيز التطبيق الفعلي، وتسهل إجراءات المعاملات والتراخيص التجارية في دبي، وذلك للتمكن من تطبيق أفضل الممارسات في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية التي تشكل عاملاً أساسياً في تنافسية الأعمال واستدامتها.

• المؤسسات ذات المسؤولية المحدودة استحوذت على 44% من الرخص الصادرة والفعالة.

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