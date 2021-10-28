«دانوب العقارية» تُطلق برج «سكايز» السكني بـ 475 مليون درهم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «دانوب العقارية»، عن إطلاق مشروع برج «سكايز» السكني بقيمة تتجاوز 475 مليون درهم، مشيرة إلى أن البرج المصمم على طراز البحر الأبيض المتوسط، يتكون من 808 وحدات سكنية تشمل 400 استوديو، و340 شقة بغرفة نوم واحدة، و68 شقة بغرفتي نوم، فضلاً عن تسعة منافذ للبيع بالتجزئة ومرافق ترفيهية.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنه سيتم بناء المشروع في مجتمع «أرجان» في دبي قرب حديقة «ميراكل جاردن».

وأوضحت الشركة أن محفظتها العقارية تتجاوز مع برج «سكايز» 7000 وحدة بقيمة تطويرية إجمالية تصل إلى أكثر من 4.98 مليارات درهم، لافتة إلى أنه تم حتى الآن تسليم 2155 وحدة بقيمة مبيعات إجمالية تبلغ 2.1 مليار درهم أو ما يقرب من نصف قيمة محفظتها.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «دانوب»، رضوان ساجان، إن «إطلاق مشروع (سكايز) يأتي بعد 18 شهراً من إطلاقنا لمشروعنا الأخير (أوليفز)، الذي تم بيعه بالكامل من قبل فريقنا في ذروة جائحة (كوفيد-19) العام الماضي».

وأضاف أنه يجري العمل حالياً على الانتهاء من ثلاثة مشروعات لتسليمها، هي: «في بايز» و«ميراكلز» و«لونز»، التي تتضمن بالإجمال 2126 وحدة سكنية بقيمة تطويرية تبلغ 1.4 مليار درهم.

بدوره، قال مدير وشريك «دانوب العقارية»، عاطف رحمن، إن «إطلاق (سكايز) يعد انعكاساً لحقيقة عودة القطاع العقاري، وعودة الطلب على العقارات تحت الإنشاء».

يشار إلى أن برج «سكايز»، يوفر وسائل راحة شاملة من التراسات المفتوحة ومناطق الأنشطة الخارجية والمساحات الخضراء، إضافة إلى حلقة المشاة المرتفعة وأكشاك الحديقة وحمامات السباحة وشلالات المياه وصالة الألعاب الرياضية، وكذلك قاعة الحفلات والمرافق الترفيهية.

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