«الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول» توقّع على وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، التابعة لبنك الإمارات دبي الوطني، عن انضمامها إلى قائمة الموقعين على وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز التزامها بالاستثمار المسؤول وبمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG).

وبهذا، تصبح شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أول شركة مملوكة من قبل بنك ومتخصصة بإدارة الأصول في دولة الإمارات، تنضم إلى قائمة الموقعين على «وثيقة الأمم المتحدة لمبادئ الاستثمار المسؤول»، المعيار الأبرز لقطاع إدارة الأصول العالمي، والتي تضم أكثر من 4000 شركة موقعة تستثمر أصولاً تزيد قيمتها على 121 تريليون دولار.

وتضم قائمة الشركات الموقعة على الوثيقة عدداً من المؤسسات الاستثمارية العالمية الرائدة وشركات إدارة الأصول ومزودي الخدمات، حيث تعمل جميعها على دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في الممارسات الاستثمارية بهدف بناء نظام مالي عالمي أكثر استدامة.

وقال المدير التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، ستيف كورين: «نفخر بانضمامنا إلى قائمة الشركات الموقعة على (وثيقة مبادئ الأمم المتحدة للاستثمار المسؤول) بصفتنا أول شركة مملوكة من قبل بنك ومتخصصة بإدارة الأصول في دولة الإمارات».

وأضاف: «نهدف من خلال هذه الخطوة السباقة إلى مواصلة دعم الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) في أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

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