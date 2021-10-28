«هب 71» تستقطب 14 شركة ناشئة من بينها شركة قيمتها 1.8 مليار دولار

المصدر: أبوظبي ■ وام

اختارت منصة «هب 71» (Hub71)، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي، 14 شركة، من بينها شركة «CARS24» أكبر بائع سيارات مستعملة عبر الإنترنت في الهند، وأكبر بائع سيارات مستعملة في الإمارات، التي تفوق قيمتها 1.84 مليار دولار.

وتضم المجموعة الجديدة، شركات ناشئة حصلت مجتمعةً على تمويل بقيمة 34 مليون دولار، والتزمت بنقل 82 من رواد الأعمال إلى أبوظبي.

وتتخصص معظم الشركات الناشئة الناجحة في مجال التكنولوجيا الصحية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، وتنحدر من دول مثل إسرائيل وكندا وأميركا والبحرين واليابان والمملكة المتحدة وتركيا وموريشيوس وجنوب إفريقيا والسعودية.

وتمّ تلقّي الطلبات من الإمارات في المركز الأول، مستحوذة على 34% من إجمالي الطلبات، تلتها الولايات المتحدة (11%)، والمملكة المتحدة (6%).

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