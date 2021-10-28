2.8 مليار درهم انخفاضاً في الـ «كاش» لمصلحة الدفع الإلكتروني

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن إصدار العملات الورقية والمعدنية انخفض لأدنى مستوى له خلال فترة 11 شهراً، وتحديداً خلال الفترة من سبتمبر 2020 إلى أغسطس 2021، موضحة أن إجمالي النقد المصدر من عملات ورقية ومعدنية (كاش)، بلغ بنهاية أغسطس الماضي 106.8 مليارات درهم، مقارنة مع 109.6 مليارات درهم نهاية يوليو السابق، مسجلاً انخفاضاً قدره 2.8 مليار درهم، لمصلحة الدفع الإلكتروني.

وتعقيباً، قال الخبير المصرفي مصطفى الركابي، لـ«الإمارات اليوم»، إن أساليب الدفع الإلكتروني في دولة الإمارات تشهد منذ سنوات مضت تطوراً كبيراً، مشيراً إلى أن انتشار جائحة كورونا عالمياً، جاء ليثبت صحة هذا التوجه وأهميته للاقتصاد، حيث انتقلت المدفوعات بسلاسة عبر الـ«أونلاين» ومن خلال بطاقات «واي فاي».

وأضاف أن البنوك في الإمارات أنفقت ملايين الدراهم لدعم بنية تقنية آمنة، لذا تحظى بثقة العملاء الذين باتوا يفضلون الدفع الرقمي، ما يعني عدم الحاجة إلى قيام المصرف المركزي بإصدار نقود، سواء ورقية أو معدنية.

يشار إلى أن مؤشر المدفوعات الجديدة من شركة «ماستركارد»، أظهر أن 97% من المستهلكين في دولة الإمارات يفكرون في استخدام طريقة دفع جديدة إلكترونية واحدة على الأقل.

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