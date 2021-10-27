3.1 مليارات درهم صافي أرباح «دبي الإسلامي» في 9 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن بنك دبي الإسلامي اليوم، عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 سبتمبر 2021، محققا صافي أرباح، بلغت 3.1 مليارات درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة نسبتها %19 على أساس ربع سنوي مدفوعة بالإدارة المدروسة للتكاليف وخفض مخصصات انخفاض القيمة.

وأفاد البنك في بيان بأن إجمالي الدخل سجل نموا بنسبة 4% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 8.9 مليارات درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، فيما حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً بنسبة 5% على أساس ربع سنوي و%3 على أساس سنوي، ليصل إلى 7.1 مليارات درهم منذ بداية العام.

واستمر انخفاض النفقات التشغيلية بنسبة %12 على أساس سنوي من 2.134 مليار درهم إلى 1.874 مليار درهم.

وسجلت الأرباح قبل مخصصات انخفاض القيمة 5.275 مليارات درهم بزيادة %7 على أساس ربع سنوي و%10 على أساس سنوي، بينما تراجعت خسائر انخفاض القيمة بنسبة %10 على أساس ربع سنوي و%18 على أساس سنوي لتصل إلى 2.174 مليار درهم

وحافظت الموجودات المربحة على استقرارها، حيث بلغ صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نحو 232.7 مليار درهم على الرغم من الدفعات المسبقة الكبيرة للشركات، وفي المقابل وصول إجمالي التمويلات الجديدة إلى نحو 30 مليار درهم منذ بداية العام الجاري وحتى الآن.

وتحسنت ودائع المتعاملين منذ بداية العام بنسبة %4 لتصل إلى 214.1 مليار درهم، فيما حافظت السيولة على قوتها مع وصول نسبة التمويل إلى الودائع إلى %90، ونسبة تغطية السيولة إلى %160.

كما حافظت الميزانية العمومية على استقرارها، حيث تبلغ قيمة إجمالي الموجودات حاليا 289.4 مليار درهم.

وتحسن معدل العوائد على الموجودات ومعدل العوائد على حقوق الملكية على أساس ربع سنوي عند %1.4 (بزيادة قدرها 10 نقطة أساس عن الربع الماضي) و%10.9 (بزيادة قدرها 50 نقطة أساس عن الربع الماضي) على التوالي.

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