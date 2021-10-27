"طيران الإمارات" تنال جائزة التميز في تجربة العملاء الرقمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حظي فريق التسويق في "طيران الإمارات" بالتكريم من منصة الخبرة الرقمية الرائدة عالمياً (سايتكور" Sitecore، عن فئة "أفضل استخدام لمنصة بيانات العملاء "CDP" وتميزها في تقديم تجربة العملاء الرقمية "سي إكس" CX باستخدام منصة "بوكسيفر" Boxever.

وتسلمت "طيران الإمارات" الجائزة خلال معرض "جيتكس غلوبال 2021" الذي أقيم أخيرا في دبي.



وأفادت "طيران الإمارات" في بيان، بأنه تم اختيارها من بين 110 مؤسسات خدمية كبرى، بناءً على قدراتها الرقمية وتجربة العملاء الأفضل في فئتها، حيث استثمرت الناقلة، على مدى السنوات الأربع الماضية، في حلول منصة بيانات العملاء، مثل "بوكسيفر"، التي استحوذت عليها شركة "سايتكور" في مارس2021، واستخدمتها إلى جانب منصة بيانات التسويق الخاصة بها لتلبية مختلف احتياجات للعملاء.

وتعكس القدرات المشتركة التعاون الوثيق بين فريق التسويق في "طيران الإمارات" و"بوكسيفر"، للتركيز على تلبية متطلبات العملاء.



وقال نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "سايتكور"، محمد الخوتاني: "توضّح (طيران الإمارات) كيف تقود منطقة الشرق الأوسط الابتكار الرقمي وتحول زيارات الموقع إلى عملاء متفاعلين لتسهيل تخطيط سفرهم، ويسعدنا أن نكرم فريق التسويق في (طيران الإمارات) الذي قاد تجارب العملاء الرقمية باستخدام حل منصة بيانات الاعملاء من (سايتكور) لتلبية الاحتياجات المتعددة والمركّبة لعملائهم".



من جهته، أعرب نائب رئيس أول دائرة الاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في مجموعة الإمارات، بطرس بطرس، عن سعادته بنيل جائزة في تجربة العملاء الرقمية من شركة "سايتكور" ذات الشهرة الواسعة في مجال التسويق الرقمي.

وقال: "شهد عالم تسويق الخدمات تطورات متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية، ويتمثّل طموحنا في (طيران الإمارات) ومجموعتنا الأوسع من العلامات التجارية في تقديم أفضل تجربة عملاء في صناعة السفر"، مضيفا: "نتطلع إلى مواصلة تنمية قدراتنا لتلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا وتفضيلاتهم على النحو الأمثل، سواءً على الأرض أم في الأجواء".

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