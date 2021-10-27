مصـرفيان: 3 دقـــائـق لفتح حساب مصرفي للأفراد عبر تطبيق الهاتف

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

وفّرت البنوك العاملة في الدولة خدمة فتح الحساب المصرفي للأفراد، عبر تطبيق الهاتف الذكي، وذلك خلال وقت لا يستغرق سوى ثلاث دقائق، دون أي رسوم، تشجيعاً للمتعاملين على استخدام التطبيقات المصرفية.

فترة وجيزة

وقال المصرفي تامر أبوبكر، إن البنوك وفّرت، عبر تطبيقاتها الذكية على الهواتف المحمولة، خدمة فتح الحساب المصرفي، الجاري أو حساب التوفير، خلال فترة وجيزة جداً لا تستغرق سوى ثلاث دقائق، إذا توافرت المستندات المطلوبة كافة.

وأضاف أنه يمكن للمتعامل فتح حساب مصرفي واحد فقط عبر التطبيق، بمعنى فتح حساب جار مثلاً عبر التطبيق، وفي حال رغب في فتح حساب توفير فعليه هنا زيارة الفرع، لافتاً إلى أن بطاقة الصراف الآلي تصل إلى المتعامل خلال يومين من فتح الحساب.

عملية تدقيق

وأكد أن هذه الخدمة مجاناً، ولا تستوجب دفع رسوم من قبل المتعامل، تشجيعاً لاستخدام التطبيقات المصرفية الذكية، مبيناً أن الرسوم تفرضها البنوك على الحد الأدنى للرصيد، إذا قل عن 3000 درهم، إذ تخصم 26.5 درهماً، رسماً، شاملاً ضريبة القيمة المضاف

من جانبه، قال المصرفي محمد غازي، إن الخطوات التي يجريها المتعامل لفتح الحساب تعقبها عملية تدقيق من قبل البنك، وموافقة إلكترونية من قبل المصرف المركزي، وتأكد من صحة الأوراق.

وأوضح أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً بين 24 ساعة إلى خمسة أيام حتى يتمكن المتعامل من القيام بأية عملية على حسابه، مثل الإيداع، أي أن الحساب يمكن فتحه عبر التطبيق بسهولة ويسر، إلا أنه لابد من مراجعة المستندات كافة، ولذلك يبقى الحساب غير فعال حتى اكتمال الإجراءات.

ولفت غازي إلى أن حسابات بعض الجنسيات تستغرق وقتاً أطول نوعاً ما، للتأكد من بعض الأمور المهمة من قبل البنك، وفق متطلبات «اعرف عميلك».

وأوضح أنه اعتباراً من 20 أكتوبر الجاري، فقد أصبحت هناك بعض الموافقات الإضافية الخاصة بفتح حسابات لأفراد معينين، لكن يمكن القول بصورة عامة، إن إجراءات فتح الحسابات للأفراد في بنوك الإمارات سهلة جداً، رغم التدقيق الكبير من قبل البنوك والمصرف المركزي.

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