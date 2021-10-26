ترسية عقود إنشائية لـ 25 مبنى في «الحي الأول»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم (الحي الأول)، أحد مشروعات التطوير العقاري التي تنفذها مجموعة «ميدان» في دبي، أنها أرست مجموعة من العقود الإنشائية لـ25 مبنى سكنياً تضم 1464 شقة على الواجهة المائية.

وأوضح بيان صادر أمس، أن المقاولين سيبدأون بأعمال البنية التحتية التي من المقرر الانتهاء منها في غضون 12 شهراً، في حين من المقرر الانتهاء من الأعمال الإنشائية لـ25 مبنى سكنياً متوسطاً ومنخفض الارتفاع في غضون 14 إلى 24 شهراً، وذلك وفقاً لأحجام المباني وحالة البناء الحالية.

يشار إلى أن مخطط المشروع يضم 900 قصر وفيلا فاخرة و30 مبنى سكنياً.

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