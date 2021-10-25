«المالية»: 7.4 مليارات درهم زيادة في تعويضات العاملين خلال الربع الثاني

المصدر: أمل المنشاوي ■ أبوظبي

كشفت أحدث بيانات صادرة عن وزارة المالية للربع الثاني من العام الجاري، عن عودة الانتعاش بقوة للإيرادات الحكومية، وكذلك تسارع وتيرة الإنفاق على المشروعات المختلفة والقطاعات الخدمية والإعانات المجتمعية، بما يقترب تدريجياً من مستويات ما قبل جائحة «كورونا».

الإنفاق الحكومي

وبحسب أرقام الإنفاق الحكومي المجمع، الذي يضم مصروفات الحكومة الاتحادية، مضافاً إليها إنفاق الحكومات المحلية، ارتفعت تعويضات العاملين في الدولة خلال الربع الثاني من عام 2021 منفرداً، لتصل إلى 32 مليار درهم بزيادة قدرها 7.4 مليارات درهم عن الربع الأول الذي سجل 24.6 مليار درهم، ما يعادل نمواً نسبته 30% خلال فترة ثلاثة أشهر، الأمر الذي يعكس زيادة في حركة التوظيف، وبما يتماشى مع تقرير سابق صادر عن المصرف المركزي، أشار إلى ارتفاع عدد الوظائف لأعلى من مستويات الربع الأول من العام الماضي، الذي سبق انتشار الجائحة. وتحتل تعويضات العاملين في الدولة، المرتبة الثانية في الإنفاق الحكومي مباشرة بعد الإنفاق على السلع والخدمات، الذي بلغ خلال الربع ذاته 32.8 مليار درهم.

الإعانات والإيرادات

ووفقاً لبيانات «المالية» أيضاً، ارتفعت الإعانات المالية خلال الربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 7.9 مليارات درهم، مقابل إعانات بقيمة 6.7 مليارات خلال الربع الأول من العام الجاري. وأظهرت الإحصاءات ارتفاع الإيرادات الحكومية للربع الثاني بواقع 30.3 مليار درهم، تشكل نمواً نسبته 34%، مسجلة 119.3 مليار درهم مقارنة مع 89 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2021.

المصروفات

وفي المقابل، بلغت المصروفات الحكومية المجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، 96.6 مليار درهم مقارنة مع 73 مليار درهم خلال الربع الأول، بزيادة قيمتها 23.6 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 32.3%.

وأشارت البيانات إلى تفوق الإيرادات على المصروفات خلال الربع الثاني بفائض قدره 22.7 مليار درهم، حيث بلغت الإيرادات 119.3 مليار درهم، مقابل مصروفات بقيمة 96.6 مليار درهم.

الضرائب

وفي جانب الإيرادات شكلت حصيلة الضرائب، الحصة الكبرى من إيرادات الحكومة، بما قيمته 47 مليار درهم خلال الربع الثاني، مقابل 37.6 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري.

تعويضات العاملين

وفقاً للمقاييس العالمية، تشمل تعويضات العاملين الرواتب والأجور والبدلات والمكافآت وتذاكر السفر والتأمين الصحي ومكافآت نهاية الخدمة والأتعاب والعمولات النقدية، ورواتب التقاعد والمساعدات الاجتماعية.

• 96.6 مليار درهم الإنفاق الحكومي في الربع الثاني من 2021.

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