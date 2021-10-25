160 وزيراً وصانع قرار يشاركون في «أديبك 2021»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أسهمت عودة انعقاد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2021»، بشكل حضوري، خلال الفترة الممتدة من 15 إلى 18 نوفمبر المقبل، في استقطاب نخبة من أبرز خبراء القطاع من جميع أنحاء العالم، لتتيح الفرصة بذلك أمام جميع الحاضرين للمشاركة في رسم ملامح مستقبل مشهد الطاقة. وأفاد بيان، صادر أمس، بأن برنامج المؤتمر يتميز بانعقاد محاضرات من قبل 160 من الوزراء وصناع القرار وقادة الأعمال، من جميع أنحاء العالم، لمناقشة ورسم ملامح أجندة الطاقة الجديدة.

وسيقدم «أديبك 2021» رؤى فريدة حول كيفية استجابة صناعة الطاقة للتحديات الناجمة عن جائحة «كوفيد-19»، وكيف تتكيف على نطاق أوسع في مواجهة تحولات الطاقة المتسارعة، والطموحات العالمية المتزايدة لسلاسل القيمة المتكاملة للطاقة المستدامة.

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