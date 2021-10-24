"كارفور" تكشف عن حملتها السنوية "جمعة كارفور"

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلسلة متاجر "كارفور" التي تملكها وتديرها شركة "ماجد الفطيم" في الإمارات، عن حملتها السنوية للتسوق؛ "جمعة كارفور"، مشيرة إلى أنها قررت زيادة مدّتها إلى شهر من الأول من نوفمبر إلى 30 نوفمبر، كي تتيح للجميع الاستفادة من هذه الحملة.

وأوضحت "كارفور" في بيان أن متعامليها يستطيعون خلال "جمعة كارفور" الحصول على مجموعة واسعة من المنتجات عالية الجودة بأسعار مخفضة وعروض استثنائية، تتضمن تنزيلات تصل إلى أكثر من 50%، إلى جانب تنزيلات أسبوعية ضخمة وعروض استثنائية على عدد من العلامات التجارية مثل "أبل" و"سامسونغ" و"إل جي" و"هواوي" و"دايسون"، فضلا عن التنزيلات على الكثير من فئات المنتجات، تشمل البقالة والأجهزة الإلكترونية والمعدات المنزلية ومنتجات الصحة والجمال.

وتتوفّر عروض "جمعة كارفور" للمتعاملين الذين يختارون التسوّق عبر الإنترنت على الموقع الإلكتروني: (carrefouruae.com)، أو باستخدام تطبيق كارفور (MAF Carrefour)، إلى جانب مختلف فروع "كارفور" في الإمارات.

كما تسهّل "كارفور" تجربة التسوق على متعامليها، من خلال عدد من الخدمات الاستثنائية مثل "كارفور الآن"، وتسهيل عمليات التقسيط من خلال شراكاتها مع بنك دبي التجاري" وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ومصرف الإمارات الإسلامي وبنك أبوظبي التجاري وبنك رأس الخيمة الوطني و"ديم للتمويل".



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