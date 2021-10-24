«الراشدية» الأكثر طلباً في عجمان.. و13 ألف درهم أقل سعر لفئة «استوديو»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

كشف تقرير لموقع «بيوت دوت كوم»، أن الربع الثالث من العام الجاري شهد تبايناً في مناطق إمارة عجمان، مقارنة بالربع الثاني، وذلك من حيث القيمة التأجيرية، إذ سجلت الإمارة أقل قيمة إيجارية لوحدة سكنية من فئة «استوديو» عند مستوى 13 ألف درهم في منطقتي «الجرف» و«الروضة».

الراشدية تتصدر

وأشار التقرير إلى تصدر «الراشدية» المناطق السكنية الأكثر طلباً لاستئجار شقق في عجمان، إذ شهدت تبايناً في متوسط القيمة الإيجارية في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ لفئة «استوديو» نحو 14 ألف درهم سنوياً، بانخفاض نسبته 1.79% عن الربع الثاني، ولفئة «غرفة وصالة» 19 ألف درهم سنوياً، بانخفاض نسبته 0.13%، ولفئة «غرفتين وصالة» 26 ألف درهم بنسبة انخفاض 0.17%.

النعيمية والجرف

وحلت منطقة «النعيمية» في المركز الثاني، إذ شهدت المنطقة ارتفاعاً في متوسط القيمة التأجيرية السنوية، إذ سجل لفئة «استوديو» نحو 14 ألف درهم، ولفئة «غرفة وصالة» 19 ألف درهم بارتفاع نسبته 0.11%، ولفئة «غرفتين وصالة» 28 ألف درهم بارتفاع نسبته 0.14% عن الربع الثاني.

بدورها، حصلت منطقة «الجرف» على المرتبة الثالثة بين أكثر المناطق طلباً للاستئجار في عجمان، إذ شهدت ارتفاعاً في معدلات التأجير، وتحديداً في فئة «استوديو» التي سجلت متوسط قيمة تأجيرية بلغ 13 ألف درهم سنوياً، بارتفاع يقارب 0.7%، بينما طرأ انخفاض ملحوظ في فئة «غرفة وصالة» بنسبة 2.54%، ليصبح متوسط القيمة التأجيرية 19 ألف درهم سنوياً، فيما شهدت فئة «غرفتين وصالة» ارتفاعاً بسيطاً بنسبة 0.73% إلى 28 ألف درهم سنوياً.

الروضة و«وسط المدينة»

من جهتها، حلت منطقة الروضة في المرتبة الرابعة، وسجل متوسط القيمة التأجيرية لفئة «استوديو» 13 ألف درهم سنوياً، في حين ارتفع متوسط القيمة التأجيرية لفئة «غرفتين وصالة» بنسبة 1.62% إلى 25 ألف درهم سنوياً.

وجاءت منطقة وسط المدينة في المرتبة الخامسة، إذ سجلت فئة «استوديو» ارتفاعاً بنسبة 0.52%، بقيمة تأجيرية تبلغ 14 ألف درهم سنوياً، في حين انخفض متوسط تأجير فئة «غرفة وصالة» بنسبة 0.77% إلى 19 ألف درهم سنوياً.

شراء الشقق

ومن حيث شراء الشقق السكنية، تصدرت «الراشدية» قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء شقق للربع الثالث من عام 2021، إذ شهدت المنطقة انخفاضاً في معدل أسعار القدم المربعة بنسبة 7.41% ليصبح 284.69 درهماً، وعليه سجل متوسط سعر بيع وحدة سكنية من «غرفة وصالة» نحو 223 ألف درهم، فيما بلغ متوسط سعر بيع شقة من «غرفتين وصالة» نحو 406 آلاف درهم، ومتوسط سعر بيع شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة نحو 524 ألف درهم.

وحلت «وسط المدينة» في المرتبة الثانية ضمن قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق في عجمان، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة فيها بنسبة 1.80% ليصل الى 197.15 درهماً، وعليه بلغ متوسط سعر بيع شقة من «غرفة وصالة» 206 آلاف درهم، وشقة من «غرفتين وصالة» نحو 308 آلاف درهم، فيما بلغ متوسط سعر بيع شقة من ثلاث غرف وصالة نحو 378 ألف درهم.

كورنيش عجمان

سجلت منطقة «كورنيش عجمان» انخفاضاً ملحوظاً في متوسط أسعار بيع الشقق السكنية فيها بنسبة 6.93% للقدم المربعة، ليسجل العائد على الاستثمار نحو 6.4%، وليصل سعر القدم المربعة إلى 410.31 دراهم.

وانخفض سعر البيع لشقة من «غرفة وصالة» إلى 605 آلاف درهم، ولشقة من «غرفتين وصالة» إلى 769 ألف درهم، ولشقة من ثلاث غرف وصالة إلى 1.335 مليون درهم.

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