الإمارات.. حلم المغتربين حول العالم

المصدر: صالح طباخ

ليس غريباً أن تتقدم دولة #الإمارات_العالمية_المتحدة 10 مراتب، لتحتل المرتبة الرابعة كأفضل وجهة عالمية للعيش والعمل، وذلك وفقاً لنتائج النسخة 14 من تقرير «HSBC Expat Explorer» السنوي، وهو عبارة عن دراسة استقصائية عالمية لآراء أكثر من 20 ألف شخص يعيشون ويعملون خارج بلدانهم الأصلية.

حققت دولة الإمارات الكثير من الإنجازات الجاذبة للإقامة والاستقرار فيها، بما توفره من جودة الحياة، جعلت ستة أفراد من كل 10 ينوون الإقامة الطويلة في الإمارات، وكذلك دعم ورعاية المفاهيم الإنسانية، لاستيعاب جميع جنسيات العالم في مكان واحد.

وليس أدل على ذلك من المعرض الأكبر المقام حالياً في دبي (إكسبو 2020)، الذي سجل حضوراً اقترب من المليون زائر في أسبوعه الأول، فالعالم يلتقي على أرض دبي في معرض واحد، لاكتشاف فرص الاستثمار المتاحة في هذا البلد الذي يستوعب أشكال الاستثمار كافة، خصوصاً الاستثمارات العقارية التي سجلت نمواً ملحوظاً خلال الفترة القليلة الماضية، إذ سجل الطلب على شراء الفلل في دبي خلال سبتمبر 2021 ارتفاعاً بلغت نسبته 20%، وذلك لأسباب كثيرة، منها إقبال المستثمرين على شراء الفلل السكنية، لما توفره من مساحات كبيرة تناسب العائلات، وما تتيحه من خصوصية.

ومع تغير أنماط الحياة خلال العامين الأخيرين، ازداد الإقبال على الفلل السكنية، لاستيعاب أفراد الأسرة جميعهم في مساحة كبيرة، تتيح لهم إمكانية العمل من المنزل، كما شهدت قطاعات كثيرة حول العالم (العمل عن بعد).

لايزال إقبال الناس على المساحات الكبيرة منذ بداية العام الجاري 2021 متواصلاً، باعتباره أحد أفضل الخيارات السكنية في عالم ما بعد جائحة «كوفيدــ19»، وهذا الإقبال شجَّع كثيراً من المستثمرين على اختيار الفلل أكثر من الشقق السكنية، إضافة إلى إقامة معرض «إكسبو»، وتوافد عدد كبير من السياح في مواقع تجذب المواطنين والمستثمرين الخليجيين خصوصاً.

تعتبر دولة الإمارات من أسرع الدول في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، والدخول في مرحلة التعافي، والتعامل مع أي مرحلة باحترافية، مع فرق تباشر عملها على مدار الساعة، وكل ذلك مهد للدولة أن تصبح من أوائل البلدان استقبالاً للسياح، وبأعداد كبيرة، بحثاً عن فرص استثمارية، لملاحظة سرعة التعافي، ونمو النشاط العقاري بمختلف إمارات الدولة، خصوصاً دبي.

ما بين «إكسبو 2020 دبي»، والتعافي من «كوفيد-19»، وسرعة التعافي، والنمو الاستثماري، أصبحت دولة الإمارات حلم المغتربين حول العالم في البقاء على أرضها، للتمتع بجودة الحياة من جهة، وتحقيق الطموح في بلد يحترم الإنسانية ويرعاها، ما جعلها تفوز أخيراً بعضوية مجلس حقوق الإنسان الأممي للفترة (2022- 2024)، ما يعتبر إنجازاً دولياً وإقليمياً.

• الإقبال على المساحات الكبيرة متواصل منذ بداية العام الجاري 2021.

الرئيس التنفيذي لشركة «الأندلس كورت يارد» للتطوير العقاري

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