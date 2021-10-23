«كهرباء دبي» تدعو الجمهور للمشاركة في «التعهد الأخضر»

المصدر: دبي ■ وام

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، مسابقة «اليوم العالمي للطاقة» التوعوية، في جناحها المشارك بـ«إكسبو 2020 دبي»، لتعريف الزوار بأبرز مشروعات الهيئة ومبادراتها المبتكرة التي تدعم ركائز اليوم العالمي للطاقة.

ويتعين على الزوار التسجيل عبر منصة إلكترونية من خلال مسح رموز الاستجابة السريعة QR المتوافرة في مختلف أرجاء جناح الهيئة، ليحظى الفائزون في المسابقة بفرصة ربح جوائز قيّمة.

وحثت الهيئة أفراد المجتمع على زيارة موقعها الإلكتروني للاطلاع على المرفقات الإرشادية الخاصة باليوم العالمي للطاقة والتي تتضمن صوراً ومعلومات سهلة التداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي، ليتمكن الجمهور من مشاركتها عبر الوسم: #اليوم_العالمي_للطاقة، وتشجيع العائلة والأصدقاء على تبني ثقافة الترشيد عبر خطوات بسيطة.

كما دعت الهيئة الجمهور للمشاركة في «التعهد الأخضر» المتوافر على صفحة «اليوم العالمي للطاقة» على موقع الهيئة الإلكتروني، والذي يمثل تعهداً شخصياً يلتزم به كل فرد بالحفاظ على البيئة، من خلال تبني سلوكيات ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في المنازل، والحد من معدلات الهدر.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الإمارات من أوائل دول المنطقة التي أولت حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، اهتماماً كبيراً من خلال اعتماد سياسات خضراء، وإطلاق مبادرات رائدة في هذا القطاع الحيوي، ومنها «اليوم العالمي للطاقة» الذي يعد مناسبة لرفع مستوى الوعي حول أهمية حماية مواردنا الطبيعية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات وأفراد المجتمع، للحد من الممارسات التي تضر بالبيئة، والتوعية بترشيد استهلاك الطاقة، لتقليل الانبعاثات الكربونية، وضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا المقبلة. وأضاف: «تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مسيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، فإننا نسير قدماً في تنفيذ (استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050)، و(استراتيجية إدارة الطلب على الطاقة والمياه 2030) لخفض الطلب على الكهرباء والمياه بنسبة 30% بحلول 2030».

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