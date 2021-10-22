«دافزا» تمنح 3 رخص تأسيس أعمال للفائزين في «جيتكس يوث إكس»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

اختتم برنامج «سكاليتي»، التابع لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، مشاركته في معرض «جيتكس نجوم المستقبل»، ضمن فعاليات الدورة الـ41 لمعرض «جيتكس غلوبال 2021»، وذلك بمنح ثلاث رخص تأسيس أعمال، وست عضويات في البرنامج للفائزين بمسابقة برنامج «جيتكس يوث إكس» التي جرى تنظيمها في إطار فعاليات المعرض.

ويأتي ذلك في خطوة تؤكد على التزام البرنامج وسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي في دعم نمو منظومة الشركات التقنية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية، ومساعدتها على تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة، إلى جانب تعزيز روح الابتكار وريادة الأعمال لدى الفئات الشبابية.

وأفادت «دافزا» في بيان أمس، بأن البرنامج سعى خلال مشاركته في فعاليات «جيتكس نجوم المستقبل» إلى تسليط الضوء على منهج تأسيس الأعمال البسيط والمرن الذي يوفره، وجرى تطويره بشكل خاص للشركات التقنية لدعمها في عملية النمو.

وقال مستشار أول الاستثمار في المنطقة الحرة بمطار دبي ومدير برنامج «سكاليتي»، حسن وحيد، إن «مشاركتنا في فعاليات (جيتكس نجوم المستقبل)، تعكس حجم الاهتمام الذي يضعه برنامج (سكاليتي) لتقديم محفظته من العروض والمميزات والخدمات لأكبر تجمع تقني من نوعه على مستوى المنطقة، مع التركيز بشكل رئيس على جذب رواد الأعمال وشركات التقنية المتخصصة، وتقديم مساهمتها في منظومة الابتكار والتكنولوجيا والعلوم والاقتصاد الرقمي».

يشار إلى أن «دافزا» أطلقت برنامج «سكاليتي» أوائل العام الجاري، لتوفر للشركات، إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة، مع تحقيق كفاءة تجارية عالية.

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