أحمد بن محمد: «جيتكس» من أهم الفعاليات العالمية السنوية في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

زار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، معرض «جيتكس غلوبال 2021»، الذي يختتم أعماله اليوم، بعد أسبوع حافل من الأنشطة المكثفة بمشاركة أكثر من 3500 جهة عارضة من 140 دولة، إضافة إلى مشاركة إماراتية متميزة من خلال العديد من الأجنحة الوطنية التي قدمت صورة واضحة للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الدولة في مجال التحوّل الرقمي.

وأكد سموه أن «(جيتكس)، يعد من أهم الفعاليات العالمية التي يتم تنظيمها سنوياً في دبي لارتباطه بقطاع حيوي يعد المسؤول الأول والمكون الرئيس في صناعة المستقبل، وهو قطاع التكنولوجيا وتقنية المعلومات، حيث يشكل الحدث باجتماع كبرى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحلول التقنية والذكاء الاصطناعي والبرمجيات تحت سقف واحد في دبي، واحدة من أهم المناسبات التي تتيح فرصة اللقاء لهذه النخبة من المؤسسات والعقول المسؤولة عن تشكيل صورة المستقبل لتبادل الأفكار والتجارب، واكتشاف فرص جديدة للشراكة والتعاون، بما يدفع مسيرة التطوير التكنولوجي قدماً، وبالتالي تقدم مختلف المجالات الأخرى».

وشملت زيارة سمو رئيس مجلس دبي للإعلام إلى «جيتكس» عدداً من منصات الشركات العالمية والدوائر والمؤسسات المحلية المشاركة في الدورة الـ41 للحدث، الذي يعد الأبرز والأهم من نوعه في المنطقة، حيث اطلع سموه على ما تقدمه من حلول وتقنيات مبتكرة تدعم العديد من القطاعات والتخصصات في مختلف المجالات، كما اطلع على أحدث تقنيات التحوّل الرقمي والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس.

• المعرض شهد مشاركة إماراتية متميزة من خلال العديد من الأجنحة الوطنية.

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