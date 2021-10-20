1400 جهة جديدة مشاركة في «جيتكس 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفاد مدير المبيعات في إدارة المعارض بمركز دبي التجاري العالمي، حمد علي المنصوري، بأن إجمالي عدد الشركات الجديدة التي تشارك للمرة الأولى من فعاليات «جيتكس غلوبال 2021»، يبلغ 1400 عارض جديد، من إجمالي 3500 جهة عارضة.

وقال المنصوري لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض، أمس، إن المعرض شهد معدلات نمو في عدد من المجالات بالمشاركات، بنِسَب فاقت دورة ما قبل الجائحة خلال عام 2019، أبرزها ارتفاع عدد الجهات الحكومية المشاركة إلى 120 جهة، مقارنة بـ 90 جهة خلال عام 2019، فيما ارتفع عدد الشركات التقنية الرائدة المشاركة في فعاليات «جيتكس فيوتشر ستارز»، إلى أكثر من 600 شركة مقارنة بـ 500 شركة خلال دورة 2019.

وأضاف أن عدد المستثمرين المشاركين بشبكة المستثمرين في فعاليات «جيتكس فيوتشر ستارز»، المسجلين، بجانب الشركات الرائدة، وصل إلى 400 مستثمر، مقارنة بـ 350 مستثمراً خلال عام 2019.

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