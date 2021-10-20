2.2 مليون شخص مسجل في مشروع «الهوية الرقمية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن إجمالي عدد الأفراد، المسجلين في مشروع الهوية الرقمية، بلغ 2.2 مليون شخص حتى الآن، لافتة إلى أن عدد الجهات الحكومية المشاركة في الهوية يبلغ 150 جهة، فيما وصل عدد الخدمات التابعة لجهات حكومية وخاصة تتيح استخدام الهوية، إلى 7000 خدمة.

وقال مدير إدارة السياسات والبرامج في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، محمد يوسف الخميس، خلال لقاء صحافي عقدته الهيئة، أمس، في منصتها بمعرض «جيتكس 2021»: «شهدنا تسجيل ما بين 7000 و10 آلاف شخص في (الهوية) يومياً خلال الفترة الأخيرة»، متوقعاً إنجاز تسجيل سكان الدولة بالكامل على الهوية الرقمية خلال عام 2023.

وأوضح الخميس أن أكثر من 300 ألف شخص على مستوى الدولة استخدموا بصمة الوجه، المتوافرة ضمن الهوية، بين أبريل 2020 وسبتمبر 2021، في الوقت الذي ارتفع عدد التسجيل المعرّف بنسبة 300% خلال الفترة ذاتها، عقب إتاحة التسجيل ببصمة الوجه، مشيراً إلى أن الهوية توفر التوقيع الرقمي من قبل جهات حكومية ومن القطاع الخاص، وفق أعلى المعايير العالمية لموثوقية التوقيع.

وأضاف أنه يوجد حالياً 20 حالة استخدام للتوقيع الإلكتروني عبر الهوية، من جهات حكومية اتحادية ومحلية، فيما تشمل خصائص الهوية خصائص تأمين البيانات إلى أعلى المستويات العالمية، إضافة إلى استخدام تقنية بصمة الوجه وغيرها من الخصائص.

بدوره، قال نائب المدير العام لقطاع المعلومات في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس محمد إبراهيم الزرعوني، إن «المرحلة الجديدة للحكومة الرقمية دخلت مرحلة هيكلة الخدمات، وتضمن تدفق البيانات بين الجهات الحكومية، وتواكب عصر التقنيات الرقمية».

وأضاف أن «الهيئة تعمل حالياً على تطبيق خريطة الطريق للتحول الرقمي الحكومي بشكل عام»، لافتاً إلى أن «حكومة الإمارات باتت أكثر ترابطاً وتكاملاً، وتقدّم خدماتها لجمهور المتعاملين عبر منصات موحدة وشاملة».

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