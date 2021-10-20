«إينوك» تطلق محطة «إي لينك» في نخلة جميرا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات، التابعة لمجموعة «إينوك»، إطلاق محطتها الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم في نخلة جميرا، وهي عبارة عن محطة متنقلة، تتيح للسكان والزوار إمكانية الوصول إلى خدمات التزوّد بالوقود بمنتهى السهولة والراحة.

وأوضحت «إينوك» في بيان أمس، أنها زودت محطة «إي لينك» بخزان وقود سعة 30 ألف لتر، يمكنها تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي اختصار زمن انتظار المركبات للتزوّد بالوقود.

وتضم المحطة مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف والمستخدمة في سيارات «الفورمولا 1»، وذلك لتوفير الظلّ لمشغلي المحطة والعملاء، كما أنها مزودة بأنظمة رقمية مبتكرة للتزود بالوقود. ويمكن لمحطة «إي لينك» المتنقلة توفير إمدادات مستمرة من البنزين «خصوصي 95» و«البنزين الممتاز 98» بأسعار المحطات التقليدية نفسها.

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