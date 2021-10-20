2.874 مليار درهم إيرادات «الإمارات للاتصالات المتكاملة» في 3 أشهر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الجاري، مسجلة نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 6.9%، لتصل إلى 2.874 مليار درهم، مدفوعاً بالطلب المستمر على خدمات النطاق العريض، والأجهزة الذكية المدعومة بتقنية الجيل الخامس، إضافة إلى استمرار تعافي خدمات الهاتف المتحرك، بفضل نمو الطلب من جانب شريحة مشتركي خدمات الدفع الآجل.

الإيرادات

وأوضحت الشركة في بيان أن إيرادات خدمات الهاتف الثابت حققت نمواً بنسبة 14.7%، لتصل إلى 731 مليون درهم، مع استمرار شريحتي العملاء من الأفراد والمؤسسات في إظهار أداء جيد، فيما ارتفعت إيرادات الخدمات الأخرى بنسبة 16.6%، لتصل إلى 839 مليون درهم، نتيجة تضاعف مبيعات الأجهزة الذكية وإيرادات البيع بالجملة.

وأضافت أن الانتعاش الذي شهدته شريحة خدمات الدفع الآجل، أدى إلى تعافي إيرادات الهاتف المتحرك لتصل إلى 1.304 مليار درهم.

الأرباح

وأشارت الشركة إلى تراجع الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 4.9% على أساس سنوي إلى 1.1 مليار درهم، مؤكدة أن برامج تعزيز كفاءة التكاليف التي طبقتها الشركة واصلت تحقيق نتائج جيدة، حيث تمكنت الشركة من ترشيد نفقات التسويق والنفقات العامة والإدارية، كما عملت الشركة على تحسين عملية تحصيل الذمم المدينة، وبالتالي تقليل المخصصات المتعلقة بها. وبيّنت أن صافي الربح (المعدل)، انخفض بنسبة 7.1% إلى 283 مليون درهم، حيث زادت نفقات الاستهلاك والإهلاك، نتيجة البرامج الاستثمارية للشركة، وقد أدى بيع الشركة لحصتها في شركة «خزنة داتا سنتر» في عام 2020 إلى خفض مساهمة الشركاء.

مشتركو «المتحرك»

وبلغت قاعدة مشتركي خدمات الهاتف المتحرك 6.5 ملايين مشترك، فيما واصلت قاعدة مشتركي خدمات الدفع الآجل الحفاظ على مستواها العالي من المرونة، حيث بلغ صافي عدد المشتركين الجدد في هذه الشريحة 13 ألفاً، لتنمو قاعدة عملاء الدفع الآجل إلى 1.3 مليون مشترك، نتيجة التحسينات التي أدخلتها الشركة على باقات «Power» للدفع الآجل، إضافة إلى التجارب الرقمية المحسنة للعملاء، والنجاح المستمر لخطط تقسيط الأجهزة، بينما انخفضت قاعدة عملاء الدفع المسبق إلى 5.2 ملايين مشترك، نتيجة مزيج من التأثيرات الموسمية خلال الصيف، والقيود التي فُرضت على السفر مع ظهور متحور فيروس «كورونا» (دلتا).

تحسن ملحوظ

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي: «يسرنا رؤية التحسن الملحوظ في ثقة عملائنا من الأفراد والشركات خلال الربع الثالث من عام 2021، إضافة إلى النتائج المشجعة والقوية التي واصلت شريحة خدمات الهاتف الثابت تسجيلها خلال الربع المنصرم، حيث بلغ عدد المشتركين الجدد في خدمات النطاق العريض 52 ألف مشترك، نتيجة الخدمات المحسنة التي طرحناها».

وأضاف أنه «فضلاً عن ذلك لاحظنا خلال الربع الثالث انتعاشاً في الطلب على خدمات الهاتف الثابت من جانب عملائنا من المؤسسات».

مشتركون جدد

أفادت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة بأن صافي عدد المشتركين الجدد في شريحة خدمات الهاتف الثابت عبر فئات المنتجات المختلفة، زاد بنحو 52 ألف مشترك، في حين بلغت قاعدة مشتركي خدمات النطاق العريض مع نهاية الربع الثالث 331 ألفاً، مع تعافي الطلب من قطاع الأعمال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news