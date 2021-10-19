محطة "إي لينك" جديدة في نخلة جميرا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت "إينوك لينك"، المنصة الرقمية الشاملة لتوصيل وقود المركبات التابعة لمجموعة "إينوك"، عن إطلاق محطتها الجديدة والأولى من نوعها على مستوى العالم في نخلة جميرا، وهي عبارة عن محطة متنقلة تتيح للسكان والزوار إمكانية الوصول إلى خدمات التزوّد بالوقود بمنتهى السهولة والراحة.

وأوضحت "إينوك" في بيان اليوم، أنها زودت محطة "إي لينك" بخزان وقود سعة 30 ألف لتر، يمكنها تزويد حتى أربع مركبات بالوقود في وقت واحد، وبالتالي اختصار زمن انتظار المركبات للتزوّد بالوقود.

وتضم المحطة مظلات مصنوعة من ألياف الكربون المعروفة بوزنها الخفيف والمستخدمة في سيارات "الفورمولا 1"، وذلك لتوفير الظلّ لمشغلي المحطة والعملاء، كما أنها مزودة بأنظمة رقمية مبتكرة للتزود بالوقود تمنح العملاء تجربة مختلفة وفريدة من نوعها.

ويمكن لمحطة "إي لينك" المتنقلة توفير إمدادات مستمرة من البنزين "خصوصي 95" و"البنزين الممتاز 98" بأسعار المحطات التقليدية نفسها.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينوك"، سيف حميد الفلاسي: "باعتبارنا شركة وطنية للبترول، نأخذ على عاتقنا مهمة تلبية احتياجات عملائنا في التزوّد بالوقود في دولة الإمارات، لاسيّما أنهم يبحثون اليوم عن خدمات سهلة ويسيرة، ومن هنا تأتي أهمية محطات (إي لينك) المستقبلية المبتكرة بتصميم يمنحهم خدمات موثوقة وآمنة ويمكن الوصول إليها بسهولة".

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