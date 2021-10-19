المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشارك وزارة التربية والتعليم في معرض جيتكس بمشروعات عدة، تم العمل عليها، تستند إلى الابتكار والمعرفة والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة لخدمة المجتمع بالحلول الرقمية الفعالة، لرفع كفاءة الأداء، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز المستقبل الرقمي والتكنولوجي. وتتضمن منصة الوزارة في المعرض مهارات المستقبل المتقدمة ومناهج المواد العلمية وتقنية المعلومات، بينما تعرض الوزارة مشروعات مهمة، وهي مشروع منصة الثقة الرقمية بتقنية «بلوك تشين»، لتمكين المواطنين والمقيمين في الدولة من طلب نسخة رقمية من المستندات الصادرة لهم من الجهات الحكومية والخاصة، ومشاركتها مع مقدمي الخدمات بشكل فوري.

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