«حافلة عند الطلب» إحدى وسائل التنقل الذكية في أبوظبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يشارك مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل، ضمن جناح حكومة أبوظبي، في معرض «جيتكس للتقنية 2021»، من خلال عرض حزمة من مشروعاته المبتكرة.

ومن المشروعات والخدمات التي يعرضها المركز خدمة «حافلة عند الطلب»، التي يتم توفيرها عبر تطبيق «أبوظبي لينك». وتعد الخدمة إحدى وسائل التنقل الحديثة والذكية التي تُسهل عملية الانتقال من نقطة إلى أخرى عبر حافلات صغيرة للتنقل المحدود، وعند الطلب باستخدام تطبيق الهاتف المتحرك «Abu Dhabi Link».

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