«جافزا» تبسّط الإجراءات البنكية للشركات الصغيرة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) مذكرة تفاهم مع المصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجيّة (المصرف)، لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات المرخصة في «جافزا»، واستقطاب رواد الأعمال من جميع أنحاء العالم.

وأفادت «جافزا» في بيان أمس، بأنها تهدف من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الشركات من تبسيط العمليات والإجراءات البنكية الخاصة بها، بما في ذلك فتح الحسابات، وعمليات التوثيق المالي، وأتمتة عمليات المراجعة والإجراءات التصحيحية لشركائها، كما ستدعم مذكرة التفاهم كلاً من «جافزا» و«المصرف» بشكل كامل في ما يتعلق بالاحتفاظ بسجلات الشركات المرخصة في المنطقة الحرة.

كما تهدف الاتفاقية أيضاً إلى تكريس التزام مجموعة «دي بي ورلد» بتسهيل الأنشطة التجارية لـ8700 شركة عاملة في «جافزا»، ومساعدتها على تحقيق هدفها المتمثل في تمكين الشركات المتوسطة والصغيرة.

وقّع مذكرة التفاهم كلٌ من المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد» - الإمارات و«جافزا»، عبدالله بن دميثان، والرئيس التنفيذي بالإنابة في «المصرف»، شارل دوغلاس.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في مجمعات الأعمال والمناطق الحرة لـ«دي بي ورلد» - الإمارات، أحمد الحداد، إن «الاتفاقية مع (المصرف) تأتي في توقيت مهم بالتزامن مع معرض (إكسبو 2020 دبي)، الذي يعد بوابة مهمة لفرص الأعمال للشركات المتوسطة والصغيرة والناشئة».

وأضاف أن «الاتفاقية ستدعم كلاً من (جافزا) و(المصرف)، لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل في تعزيز المشاركة الاقتصادية والتجارية»، مشيراً إلى أن «هذه الاتفاقية ستفتح المجال أمام تطوير فرص أعمال جديدة، من خلال إتاحة القدرة على إجراء التعاملات التجارية بانسيابية وسهولة في المنطقة الحرة».

من جانبه، قال دوغلاس: «نفخر في (المصرف) بشراكتنا مع (دي بي ورلد)، في جهودها الحثيثة لتبسيط تأسيس وإدارة الشركات الصغيرة والمتوسطة في (جافزا)، فنحن نؤمن بأن تلك الشركات ضرورية لنمو الاقتصاد، وسيسهم تمكينها من الحصول على الخدمات المالية المتميزة في تسهيل عملياتها لممارسة الأعمال التجارية».

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