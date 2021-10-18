«c-line» لنشر الوعي بمهارات الإسعافات الأولية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في أسبوع معرض جيتكس للتقنية بتطبيقين ذكيين، يهدفان إلى تحقيق التوجهات الاستراتيجية في إسعاد المتعاملين والموظفين، وأن تكون «دبي المدينة الآمنة» دائماً.

وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، خليفة بن دراي: «نشارك في معرض جيتكس للتقنية لعرض التقنيات الذكية للخدمات الإسعافية التي تهدف إلى تعزيز سرعة الاستجابة للمرضى والمصابين، ورفع معدل سعادة الموظفين والمتعاملين، وقررنا أن نكون جزءاً من هذا الحدث التقني الأكبر في العالم، لنخبر المجتمع بأننا نسخّر جميع الإمكانات المتاحة للحفاظ على سلامتهم وسلامة أرواحهم».

وأضاف: «نشارك هذا العام بتطبيق ذكي وبرنامج تدريبي تحت مسمى c-line، يهدف إلى نشر الوعي بمهارات الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع الحالات الطارئة، فقد أسهم التحول الذكي للمؤسسات في الوصول إلى أكبر عدد من شرائح المجتمع، ونشر الوعي في مختلف المجالات، ونحن نسعى لنشر ثقافة الطب الطارئ، والإسهام في إنقاذ الأرواح».

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