"جمارك دبي" تطلق "آي بوكس" لحفظ الشحنات الثمينة للمسافرين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة جمارك دبي، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض "جيتكس للتقنية" مبادرة "آي بوكس"، الصندوق الذكي لحفظ الشحنات التجارية والثمينة التي تكون بصحبه المسافرين القادمين "ترانزيت" الراغبين في إبقائها بمركز جمارك المطار عند الوصول، دون دفع الرسوم الجمركية عليها وإعادة استلامها عبر خدمه التخليص الذاتي وقت مغادرة الدولة.

وأوضحت الدائرة في بيان، أن مبادرة الصناديق الذكية، تهدف إلى تسريع الخدمات اللوجستية والمناولة للبضائع الثمينة في المطار، حيث قلصت هذه المبادرة المتطورة إجراء تسليم المواد الثمينة من 30 دقيقة إلى دقيقة واحدة فقط بالاعتماد على تقنية مسح "QR Code"، ومن ثم استعمال الرمز المرسل على هاتف المسافر لفتح الصندوق ودفع رسوم التخزين إلكترونياً دون استعمال أي أوراق.

وأضافت أن هذه الصناديق المضادة للحريق، تتمتع بأنظمة أمنية وذكية فائقة، كما تتميز بسهولة نقلها من موقع إلى آخر بمبنى المطار.

وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، المدير العام لـ"جمارك دبي"، أحمد محبوب مصبح، أن دبي أسست تميزها وصدارتها العالمية على تطوير مشروعات مبتكرة تحقق التنمية المستدامة في جميع المجالات، مشيراً إلى أن "جمارك دبي" تحرص على المشاركة سنوياً في "أسبوع جيتكس للتقنية"، الذي يُعد منصة مثالية لعرض أحدث مشروعات الدائرة ومبادراتها الرقمية المبتكرة.

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