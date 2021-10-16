مشروعات صغيرة.. «بيوتيفل مومنتس».. أفكار ورسم على الزجاج بتوقيع آمنة الريّس

المصدر: سامح عوض الله ■ دبي

بدأت آمنة عبدالرحمن الريّس، وهي فنانة إماراتية ورائدة أعمال من دبي، مسيرتها الفنية في عمر مبكر، إذ تحمست للفن وقررت الاستمرار في هذا المجال، والسعي لتطوير موهبتها، لذلك قررت إطلاق مشروعها: «بيوتيفل مومنتس» قبل عام، ما مكنها من دخول المجال الفني بشكل رسمي وممارسته كعمل.

سعت الريّس للحصول على رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي، لتتمكن من بدء مشروعها @beautifulmoments.ae بشكل رسمي واحترافي. وكان لتخصصها الجامعي وخبرتها في المجال التعليمي دور في الفن، إذ إنها تحمل درجة البكالوريوس من كلية التربية في «جامعة زايد»، ما يجعلها حريصة على إيصال هذه الرسالة من خلال تقديم ورش فنية للمهتمين والراغبين في تطوير مهاراتهم الفنية في مجال الألوان المائية.

شغف وأفكار

تقول آمنة الريّس لـ«الإمارات اليوم»: «نشأ (بيوتيفل مومنتس باي آمنة) من شغفي بالفن، والذي كان المحرك الأساسي لبدء الخطوة الأولى نحو إطلاق المشروع»، لافتة إلى أنها شاركت، في البداية، الآخرين فنها على منصة «إنستغرام» للصور، وبعد أن لمست التفاعل على الرسومات التي تقدمها وتعرضها، قررت إطلاق المشروع.

وقد بدأت الريّس المشروع بمنتج دفاتر صممت أغلفتها، إذ تقول في ذلك: «قد يبدو ذلك عادياً جداً، لكن هدف هذا الدفتر غير المخطط، هو إتاحة الفرصة للأفراد للإبداع، وبناء الأفكار».

توالت أفكار آمنة الريس لمنتجات أخرى تحمل الفلسفة ذاتها، مثل فواصل الكتب التي رسمتها وصممتها بعبارات مُلهِمة، فضلاً عن مجموعتين من الملصقات تحمل عنواني: «أزهر» و«فضاء». كما حاولت من خلال مجموعة «فضاء» تعزيز دور الإمارات في الصعود للمريخ، من خلال رسمة وتصميم بسيط لملصق يعبر عن ذلك.

الرسم على الزجاج

تكشف آمنة الريس أن آخر منتج أطلقته هو عبارة عن الرسم على الزجاج أو الأسطح الشفافة، إذ قررت إطلاق هذه الفكرة، نظراً لأن الناس يحبون الأشياء التي يمكنهم تخصيصها وفقاً لذوقهم، وبأسمائهم أو أسماء من يحبون، لذلك اعتمدت كتابة الأسماء على الزجاج كفكرة أساسية لتنفيذ هذا المنتج، فضلاً عن رسمات لطيفة تزين الزجاج، مشيرة إلى أن هذا المنتج هو الأقرب إليها، لأنها بذلت جهداً، وسخرت شغفها لصنع قطعة مميزة تنال الإعجاب.

الفن رسالة

تضيف الريس: «شكل الفن بالنسبة لي دائماً الجانب الذي أكون فيه سعيدة لوضع كل طاقتي وجهدي فيه، لأنني أؤمن أن الفن رسالة، ورسالتي هي نشره وتعزيزه. لذلك، أحرص دائماً من خلال وسائل التواصل على ذلك من خلال إلهام الناس من حولي، سواء بالرسومات، أو بشرح بعض التقنيات، والنصائح، وطرق التلوين التي تحث على التجربة والإبداع».

وتؤكد أن مشروعها يعتبر من المشروعات الجديدة، لافتة إلى أنها تكمل في أكتوبر الجاري، عاماً على إطلاقه. وقالت: «على الرغم من أنه مشروع جديد، فإنه مر بمراحل كثيرة من ناحية عدد المنتجات، والجهد المبذول خلال كل مرحلة، كما ركزت في الآونة الأخيرة على استخدام فني ورسماتي على منتجات مختلفة مثل الوسائد، والدفاتر، وفواصل الكتب، والزجاج، لأنني أهدف من خلال هذا الفن إلى نشر الإبداع، وأن أكون سبباً في إلهام كل من يقتني منتجاتي».

طابع ولمسة نسائية

أكدت الفنانة الإماراتية آمنة عبدالرحمن الريّس، أن الحصول على رخصة «تاجر» من اقتصادية دبي أمر سهل، ولم يكلف الكثير من الوقت، إذ إنه يمكن في دقائق إنهاء كل الإجراءات والخطوات.

وقالت إن امتلاك رخصة «تاجر» يخدم كل شاب وشابة لديهم طموح لإطلاق مشروعهم الخاص، لافتة إلى أن الحصول على الرخصة عزز من ثقتها بالوجود على منصات التواصل الاجتماعي، وبدء مشروعها، لأن ذلك يشعرها بالأمان والثقة للانطلاق.

وأوضحت أن معظم الزبائن من فئة النساء، نظراً لأن منتجاتها تحمل طابعاً ولمسة نسائية، كما أن غالبيتهن من إمارة دبي، مع بعض الزبائن المميزين من إمارات أخرى مثل الشارقة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news