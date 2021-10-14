430 ألف مسافر يصلون دبي على رحلات «طيران الإمارات» حتى 28 أكتوبر

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة «طيران الإمارات»، بأن أكثر من 430 ألف راكب، سيصلون إلى دبي على متن رحلاتها خلال الفترة بين 14 و28 أكتوبر الجاري لقضاء عطلاتهم في الإمارة وزيارة معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك وفقاً لسجلات الحجوزات. وذكرت الناقلة في بيان أمس، أن اليوم الجمعة، سيشهد ذروة الحركة، خصوصاً خلال فترة الصباح، مشيرة إلى أنها استعدت للتعامل مع أكثر من 190 ألف مسافر على رحلاتها عبر المبنى رقم (3) في مطار دبي الدولي. ودعت «طيران الإمارات» متعامليها، إلى ضرورة التحقق من متطلبات السفر إلى وجهاتهم، والتأكد من أن جميع المستندات المطلوبة جاهزة لديهم لتقديمها خلال إنهاء إجراءات السفر، والوصول والوجود في المطار قبل أربع ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة. ونصحت المسافرين باحتساب وقت إضافي لتجنب أي تأخير متوقع بسبب كثافة حركة المرور على الطرق المؤدية إلى (المبنى 3) في مطار دبي.

إنهاء الإجراءات

وأكدت الناقلة، ضرورة إنهاء إجراءات السفر في المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم، لافتة إلى أن «الكاونترات» ستغلق قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.

وبينت أنه يمكن للمتعاملين إنجاز إجراءات سفرهم عبر الإنترنت خلال المدة من 48 ساعة حتى 90 دقيقة قبل موعد مغادرة الرحلة. كما يتوجب عليهم زيارة «كاونترات» إنهاء إجراءات السفر في المطار للحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة، والتحقق من المستندات المطلوبة في كل وجهة.

خيارات سهلة

وتوفر «طيران الإمارات» لمتعامليها خيارات سهلة باستخدام «أكشاك» الخدمة الذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب لتقليل أوقات الانتظار عند «الكاونترات»، والاستفادة من تجربة مطار أكثر سهولة.

وأضافت الناقلة، أخيراً، ستة «أكشاك» خدمة ذاتية لإنهاء إجراءات السفر وتسليم الحقائب في منطقة درجتي الأعمال والأولى، إضافة إلى 24 «كشكاً» لركاب الدرجة السياحية.

وتتوافر الخدمة للمسافرين إلى جميع الوجهات باستثناء الولايات المتحدة الأميركية وكندا والصين والهند وهونغ كونغ بسبب المتطلبات الإضافية لهذه الدول.

المسار البيومتري

ويمكن لركاب «طيران الإمارات» أيضاً استخدام المسار البيومتري الذي يوفر لهم تنقلاً سلساً من دون تلامس في (المبنى 3) بمطار دبي الدولي، حيث يحد المسار السريع من عمليات التحقق من المستندات، ويختصر زمن الانتظار في الطوابير.

ويتوافر للمتعاملين خيار استكمال إجراءات الهجرة باستخدام أحدث التقنيات البيومترية القائمة على التعرف إلى الوجه عبر بوابات الصعود إلى الطائرة والنفق الذكي.

بوابات الصعود

وبعد إنهاء إجراءات السفر، ينصح المسافرون بالوجود عند بوابات الصعود إلى الطائرات قبل 45 دقيقة من مواعيد إقلاع الرحلات، إذ تغلق البوابات قبل 20 دقيقة من الموعد المحدد. ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها.

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