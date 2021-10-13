«كهرباء دبي» تقدم جوائز لمتعاملي الخدمات الذكية

المصدر: دبي ■ وام

كشفت هيئة كهرباء ومياه دبي أن مشاركتها في الدورة 41 لـ«أسبوع جيتكس للتقنية»، تتيح فرصة الفوز بجوائز قيمة لمتعامليها ممن قاموا في الفترة من الأول من سبتمبر وحتى 20 أكتوبر الجاري بتحديث بياناتهم، أو تفعيل خاصية الدفع التلقائي، أو إجراء أي معاملة ذكية عبر موقع الهيئة الإلكتروني (www.dewa.gov.ae)، أو تطبيقها الذكي، أو شحن مركباتهم الكهربائية في محطات «الشاحن الأخضر» التابعة للهيئة، التي يزيد عددها على 300 محطة في دبي.

وأكد العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، حرص الهيئة على تشجيع المتعاملين على الاستفادة من خدماتها الذكية، وحلولها الرقمية المبتكرة التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والتقنيات الإحلالية، مثل: الذكاء الاصطناعي، والطائرات بدون طيار، وتقنية «بلوك تشين»، وإنترنت الأشياء، ما يرسخ تميزها في تعزيز مسيرة التبني الذكي، وجعل دبي المكان المفضل للعيش والعمل والمقصد المفضل للزائرين.

وأضاف: «يشكل (أسبوع جيتكس للتقنية) منصة مثالية لتسليط الضوء على جهود الهيئة الحثيثة الهادفة إلى تحقيق سعادة الفرد والمجتمع، وفق منظومة متكاملة وأسس راسخة تسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما ينسجم مع رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتطوير خدمات حكومة دبي، لتطبق اليوم ما ستطبقه مدن العالم الأخرى بعد 10 سنوات، وتحقيقاً لأهداف (مئوية الإمارات 2071)، لجعل دولة الإمارات أفضل دولة في العالم».

وأوضح أن «الهيئة توفر جميع خدماتها عبر العديد من القنوات الذكية والرقمية، التي تساعد المتعاملين على إتمام معاملاتهم في أي وقت ومن أي مكان، بما يوفر وقتهم وجهدهم، إضافة إلى حماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية».

مبادرات مبتكرة

يمكن لزوار منصة الهيئة المشاركة في المعرض الاطلاع على باقة من أبرز خدمات الهيئة ومبادراتها الذكية والمبتكرة، فضلاً عن مشروعات «ديوا الرقمية»، الذراع الرقمية للهيئة، ومشروعات الشركات التابعة للهيئة، المندرجة ضمن مبادرة (دبي 10X)، مثل مشروعات مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو)، ومركز البيانات الأخضر، ومركز القيادة والسيطرة للمدن الذكية، وخدمات المدن الذكية وإنترنت الأشياء، وخدمات مورو السحابية، وخدمات الأمن السيبراني.

سعيد محمد الطاير:

«(جيتكس للتقنية) منصة مثالية لتسليط الضوء على جهود تحقيق سعادة الفرد والمجتمع».

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