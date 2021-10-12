«فيليبس بيج أسوشييتس» تختار دبي مقراً لأول مكاتبها العالمية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، مواصلة دعمها لشركة «فيليبس بيج أسوشييتس» للاستشارات الهندسية الدولية متعددة التخصصات، والتي اختارت دبي لتكون مقراً لأول مكاتبها العالمية خارج أوروبا.

خبرة واسعة

وأفاد بيان صدر أمس، بأن الشركة التي تختص بالتقنيات الأساسية لإنجاز المهام ومراكز البيانات والمشروعات السكنية والفندقية المستدامة المهتمة بكفاءة الطاقة، تعمل على الاستفادة من أفضلية موقع دبي ومزاياه، لتعزيز تواصلها ووجودها في منطقة الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، وأسواق آسيا، والمحيط الهادي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، فهد القرقاوي: «يسرنا قرار (فيليبس بيج أسوشييتس) باختيار دبي مقراً لأعمالها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، إذ تتمتع الشركة بسمعة مرموقة وخبرة واسعة في العديد من القطاعات، مع التركيز على مراكز البيانات المصممة لإنجاز المهام، والتي أصبحت قطاعاً واعداً في دبي في ظل التحول الرقمي المستمر»، لافتاً إلى أن «دبي لتنمية الاستثمار» عملت بالتعاون مع الشركة، للتعريف بمزايا دبي، وتوفير المعلومات والبيانات والدعم في إقامة عملياتها بالإمارة.

وأضاف القرقاوي: «بدأت مسيرة التحول الرقمي في دبي عندما أعلنت المدينة أول استراتيجية لتقنية الاتصالات والمعلومات فيها عام 1999، والتي تبعتها العديد من المبادرات الريادية، مثل الحكومة الذكية، والمدينة الذكية، والبيانات المفتوحة واستخدام (بلوك تشين) في التعاملات الحكومية، وغيرها من المبادرات المتقدمة».

تقييم المواقع

من جانبه، قال المدير الإقليمي لشركة «فيليبس بيج أسوشييتس» في الشرق الأوسط، سايمون كاثرين: «نحن سعداء بإطلاق مكتبنا الجديد في دبي، فتلك فرصة رائعة خلال فترة من أصعب الظروف التي شهدها العالم منذ أجيال»، لافتاً إلى أن فترة الجائحة شهدت استمرار تطور قطاع مراكز البيانات، وقدوم نخبة من أبرز الأسماء العالمية إلى دبي، ما أثمر عن فرص متزايدة لشركات مثل «فيليبس بيج أسوشييتس».

وأضاف: «عملنا مع فريق مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، أثناء تقييم المواقع المختارة لإقامة مقرّ لعملياتنا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي. وقد أعجبنا بالفعل بمدى معرفة الفريق بالبيانات والمعلومات ذات الأهمية لاتخاذ القرار، كما نعرب عن امتناننا تجاههم على ما قدموه من دعم خلال مرحلة التأسيس، والاهتمام الذي تلقيناه لاحقاً».

اختيار دبي

تعزو «فيليبس بيج أسوشييتس» اختيارها لمدينة دبي، لعوامل منها التحسين المستمر للبنية التحتية والموجهة لقطاع الأعمال، واستقطاب كبار مشغلي مراكز البيانات الكبيرة والشركات الاستشارية في الإنشاءات، وبهذا تنضم دبي إلى المدن الكبرى التي تعمل فيها الشركة، ومقرها لندن، فضلاً عن باريس، دبلن، وفرانكفورت.

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