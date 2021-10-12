خدمة هاتفية لتسهيل رد «القيمة المضافة» عن سلع «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المشاركين الرسميين للاستفادة من تسهيلات آلية رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بمعرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيرة إلى أنها تقدم خدمة هاتفية خاصة لتسهيل الإجراءات، ومنح الأولوية لمعالجة طلبات التسجيل الواردة من المشاركين الدوليين.

وقال المدير العام للهيئة، خالد البستاني، الخدمة تسهل وتسرع إجراءات تسجيل المشاركين في المعرض لضريبة القيمة المضافة، بإجراء اتصالات هاتفية، يقوم من خلالها موظفو قسم التسجيل في الهيئة بشرح المتطلبات للمشاركين بشكل مفصل لتعبئة الطلب الإلكتروني عبر المنصة المتكاملة لخدمات «إكسبو 2020 دبي».

وأضاف البستاني أن الهيئة الاتحادية للضرائب، استعدت خلال الفترة الماضية، بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان التنفيذ السلس لإجراءات رد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن السلع والخدمات المرتبطة بـ«إكسبو 2020 دبي».

وأكد أن هناك تواصلاً دائماً مباشراً يومياً بين الهيئة وإدارة المشاركين الدوليين بمكتب المنصة المتكاملة لخدمات «إكسبو» لتنسيق الجهود المشتركة، والمعالجة السريعة لطلبات المشاركين الرسميين، سواء في ما يتعلق بطلبات الدول المشاركة للتسجيل لضريبة القيمة المضافة، أو معالجة طلبات الاسترداد، وكذلك الرد على استفسارات الدول المشاركة في الحدث الدولي.

وأفاد البستاني بأن الهيئة أنجزت بالفعل عمليات تسجيل للعديد من الدول المشاركة، التي تقدمت بطلبات للتسجيل للضريبة، فيما تقوم بمعالجة الطلبات التي تتلقاها عبر نظامها الإلكتروني لاسترداد الضريبة عن سلع وخدمات مرتبطة بـ«إكسبو»، كما تتم معالجة طلبات الاسترداد الخاصة التي تتلقاها الهيئة عبر مكتب المنصة المتكاملة المختص باستلام ومراجعة طلبات استرداد المشاركين غير المسجلين لضريبة القيمة المضافة.

5 فئات يمكنها استرداد الضريبة

أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب، في وقت سابق، دليلاً إرشادياً للمشاركين الرسميين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، يوضح الفئات الخمس التي يمكن استرداد الضريبة المدفوعة عنها، حيث تتمثل الفئة الأولى في ضريبة القيمة المضافة المدفوعة من قبل المشارك الرسمي على سلع وخدمات ترتبط بشكل مباشر بإنشاء وتركيب وتعديل وأعمال ديكور وتفكيك مساحة المعرض الخاصة به، بينما تتمثل الفئة الثانية في الضريبة المدفوعة من قبل المشارك الرسمي على سلع وخدمات ترتبط بشكل مباشر بأعمال وأنشطة تنظيم وتشغيل مساحات المشاركين الرسميين، وأي فعاليات في موقع «إكسبو».

أما الفئة الثالثة، فتتمثل في الضريبة المدفوعة من قبل المشارك على سلع وخدمات ترتبط بأعمال التنظيم الفعلية للمشارك الرسمي، شريطة ألا تقل قيمة كل سلعة أو خدمة يُطالِب مكتب المشارك الرسمي باسترداد الضريبة المدفوعة عنها عن 200 درهم، في حين أن الفئة الرابعة تتمثل في الضريبة المدفوعة من قبل المشارك والمرتبطة بالعمليات والخدمات والأنشطة المقدمة لغرض المشاركة في «إكسبو»، سواء تمت داخل حدود الموقع أو خارجه، فيما تتمثل الفئة الخامسة في الضريبة المدفوعة على استيراد سلع مخصصة للاستخدام الشخصي من قبل المفوض العام للقسم التابع للمشارك الرسمي، وفريق القسم والمستفيدين.

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