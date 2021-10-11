مؤشر الأعمال.. اقتصادية دبي: خدمات «قطاع التسجيل» تسهّل مزاولة الأعمال

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أفادت اقتصادية دبي بأن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يركز على تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في منهجية العمل، وتحسين إجراءات التراخيص التجارية، لتعزيز الحركة الاقتصادية وتنافسية الأعمال واستدامتها.

وأوضحت في تقرير أن خدمات القطاع تتضمن كلاً من: خدمة الرخصة الفورية التي يتم إصدارها في خمس دقائق، مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني وموقع افتراضي للسنة الأولى، إضافة إلى رخصة تاجر المعنية بترخيص المشروعات الناشئة التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت، فضلاً عن خدمة التجديد التلقائي، التي تتم في خطوة واحدة، من خلال إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969)، إلى جانب عقود التأسيس الإلكترونية وغيرها من أنواع الترخيص والأشكال القانونية والأسماء التجارية.

رخصة فورية

وأشارت اقتصادية دبي إلى أن الرخصة الفورية توفر حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال، الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية في أقصر وقت ممكن، تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر.

وتسهم الخدمة في خفض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، إضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية.

كما تضمن السماح لرجال الأعمال ببدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.

وتوفر «الرخصة الفورية» خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي، من خلال الإجراء نفسه بشكل فوري. كما تمكن الرخصة من الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، فضلاً عن بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين، حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين.

تجديد تلقائي

وأطلقت اقتصادية دبي خدمة التجديد التلقائي لرفع رضا المتعاملين وتسهيل معاملاتهم وتوفير الوقت لإنجازها بكل سلاسة في دبي، حيث ضمت رحلة المتعامل لتجديد رخصة تجارية في السابق أربع زيارات وسبع خطوات، والآن من خلال التجديد التلقائي لا يتعين على صاحب الرخصة سوى القيام بخطوة واحدة وهي إرسال رقم الرخصة المراد تجديدها إلى الرقم (6969).

ويمكن للمتعاملين دفع رسوم خدمة التجديد التلقائي عبر قنوات الدفع الإلكتروني وتضم: بوابة حكومة دبي الذكية، آفاق للتحصيل، التطبيق الذكي «DED Business»، بنك دبي التجاري (لمتعاملي البنك)، وبنك دبي الإسلامي (لمتعاملي البنك).

ويمكنهم أيضاً الدفع من خلال شركة آفاق للتمويل الإسلامي عن طريق التحويل البنكي، أو الإيداع في أجهزة الصراف الآلي الخاصة ببنك دبي الإسلامي. كما يمكن الدفع نقداً عن طريق بنك دبي التجاري والإمارات الإسلامي (جميع الفروع/‏‏‏‏ماكينات الصراف الآلي).

رخصة تاجر

تهدف رخصة تاجر، التي تصدر إلكترونياً من خلال منصة «استثمر في دبي» invest.dubai.ae، إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

وتهدف اقتصادية دبي من خلال الرخصة إلى تنظيم عملية ممارسة العمل التجاري الإلكتروني، وإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

وتشمل ضوابط رخصة تاجر أنه لا يمكن فتح محل تجاري، ويمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط إذا كان مالك الرخصة مواطن 100%، وحق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

عقد التأسيس

يمكن لأصحاب الأعمال والشركات الحصول على عقد التأسيس وملاحقه إلكترونياً في زيارة واحدة، من خلال مراكز اقتصادية دبي للخدمة المعتمدة، التي تملك أجهزة التوقيع الإلكتروني.

ويمكن بدء الأعمال في دبي خلال دقائق معدودة، وبأسلوب سهل وسلس يوفر الوقت والجهد، وذلك من خلال «استثمر في دبي»، المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال دون مراجعة أي مركز خدمة أو التواصل مع مركز الاتصال على الرقم (600500006).

• الرخصة الفورية توفر حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال.

• خدمة التجديد التلقائي توفر الوقت لإنجازات المعاملات.

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