مجلس إدارة «الياه سات»: دفع الأرباح على أساس نصف سنوي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، والعاملة في مجال تشغيل الأقمار الاصطناعية، موافقة مجلس إدارتها على مقترح قدّمته الإدارة التنفيذية العليا، لتعديل سياسة توزيع أرباح «الياه سات»، للسماح بدفع الأرباح للمساهمين على أساس نصف سنوي.

وأفادت في بيان لها أمس، بأن هذا المقترح يعكس ثقة الإدارة العليا بالوضع المالي المتين لشركة «الياه سات»، وقدرتها على تحقيق تدفقات نقدية قوية، وتمويل الاستثمارات المستقبلية.

ووفقاً للبيان، سيتم عرض المقترح على المساهمين، لإقراره في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقبل لشركة «الياه سات» الخاص بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وذلك بعد صدور الموافقة النظامية من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع على جدول أعمال الجمعية العمومية.

ويتماشى مقترح تعديل سياسة توزيع الأرباح، للسماح بدفعها على أساس نصف سنوي، مع التزام «الياه سات» بتحقيق عائدات مستدامة للمساهمين، ومكانتها المتميزة في قطاع الأقمار الاصطناعية، وتحسّن مركزها المالي بعد الصفقات التي أبرمتها أخيراً، فضلاً عن ميزانيتها العمومية القوية التي تدعم قدرتها على توزيع أرباح منتظمة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «الياه سات»، علي الهاشمي، إن «الياه سات» تتمتع برؤية مستقبلية واضحة في ما يتعلّق بالإيرادات، مع أرباح جيدة وقدرة كبيرة على توليد تدفقات نقدية قوية، لافتاً إلى أن هذه المزايا مجتمعةً تشكل عوامل مهمة ترسّخ مركزها المالي الجذاب، وتدعم قدرتها القوية والمتنامية على توزيع الأرباح. وأضاف: «نضع تحقيق قيمة مضافة ملموسة للمساهمين على رأس أولوياتنا، وذلك من خلال توزيع أرباح بنسب تنافسية ومنتظمة مع مواصلة تنفيذ استراتيجية واضحة للنمو والتوسع»، لافتاً إلى أن سياسة الشركة في توزيع الأرباح، تضع «الياه سات» في طليعة الشركات المدرجة التي تتمتع بأعلى العائدات في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حسب السعر الحالي للسهم.

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