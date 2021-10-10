مكتوم بن محمد يوجّه بتطوير خدمات «الاتحادية للضرائب» وتحقيق جودة عالية فيها

المصدر: دبي ■ وام

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، فريق عمل الهيئة، واطلع سموه على سير العمل في الهيئة، ومشروعاتها الاستراتيجية، ومستجدات التطوير المستمرة التي تقوم بها الهيئة لأنظمتها في مجالات عملها كافة. ووجّه سموه بضرورة الالتزام بالمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات، وتطوير الخدمات المقدمة في الهيئة، وتحقيق جودة عالية فيها.

وتفقّد سموه مقر الهيئة وآليات العمل في إداراتها وأقسامها، بحضور وزير الدولة للشؤون المالية، محمد بن هادي الحسيني، والمدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، ووكيل وزارة المالية، يونس الخوري، والوكيل المساعد لقطاع الموارد والميزانية في الوزارة، سعيد راشد اليتيم.

وأكد سموه أهمية بذل الجهود والعمل في إطار المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث قاد سموه منظومة العمل الحكومي إلى تحقيق نقلة نوعية، ورسخ نهجاً يقوم على دعم وتحفيز التطوير والابتكار.

ووجه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، فريق عمل الهيئة الاتحادية للضرائب، بضرورة استمرارية العمل على تطوير الخدمات المقدمة في الهيئة، وتحقيق جودة عالية فيها، والعمل بروح الفريق الواحد، لتحقيق الرؤى والأهداف لجعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً.

وقال سموه في تغريدة نشرها على موقع التدوين «تويتر»: «التقيت بفريق الهيئة الاتحادية للضرائب، واطلعت على سير العمل في الهيئة ومشروعاتها الاستراتيجية. وجهنا بضرورة الالتزام بالمنهجية الجديدة لحكومة دولة الإمارات في تطوير نموذج عمل وخدمات الهيئة لتحقيق الريادة في عملها، والمساهمة في جعل الدولة الوجهة الأولى للاستثمار والأعمال عالمياً».

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