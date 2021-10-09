عدد ليالي مبيت السياح في ألمانيا يرتفع 13.4% خلال أغسطس

المصدر: فيسبادن ■ د.ب.أ

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن عدد ليالي المبيت السياحية تراجع في أغسطس الماضي بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، بينما ارتفع بنسبة 13.4% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، ليسجل 50.1 مليون ليلة مبيت.

وبحسب البيانات، فقد ارتفع عدد ليالي المبيت للنزلاء المحليين بنسبة 13.7% إلى 51 مليون ليلة في أغسطس من العام الجاري، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020. أما بالنسبة إلى النزلاء الأجانب، فقد سجلت الفنادق ونُزل الإقامة السياحية 5.1 ملايين ليلة. وعلى الرغم من أن هذه تمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بعام 2020، فإنها لاتزال أقل بنسبة 52.7% مقارنة بعام 2019.

وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، فقد سجلت الفنادق وبيوت الضيافة وبيوت العطلات والمخيمات، وأماكن الإقامة الأخرى ما مجموعه 108.3 ملايين ليلة مبيت، بتراجع قدره 15% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبسبب جائحة فيروس كورونا، فقد حظرت بعض المدن الألمانية مبيت السياح حتى يونيو 2021، ثم تم تخفيف الحظر على المستوى الإقليمي اعتماداً على الوضع الوبائي في كل ولاية.

إلى ذلك، حقق قطاع البناء في ألمانيا نمواً ملحوظاً في الإيرادات خلال يوليو الماضي، إذ أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس، أن إيرادات القطاع في ذلك الشهر ارتفعت بنسبة 4.9% على أساس سنوي، فيما ازداد عدد العاملين في القطاع بنسبة 1.4%.

ويستفيد القطاع منذ فترة من الطلب الكبير على العقارات. كما ارتفعت أسعار مواد البناء بشكل حاد في الآونة الأخيرة، مثل الخشب، والصلب، والمواد العازلة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news