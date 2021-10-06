تعاونية الاتحاد تخفّض أسعار 12 ألف سلعة بنسب تصل إلى 65%

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت تعاونية الاتحاد اليوم، عن رصدها 10 ملايين درهم لحملة تخفيضات أكتوبر الجاري، موضحة أنها أطلقت 12 حملة ترويجية تشمل خصومات تصل نسبتها إلى 65% على 12 ألف سلعة استهلاكية وغذائية مختارة في جميع فروعها المنتشرة في إمارة دبي، وعبر متجرها الإلكتروني.

وأفادت التعاونية في بيان أن الحملة مستمرة حتى نهاية الشهر، وذلك ضمن أهدافها لإسعاد المستهلكين وتلبية متطلباتهم وتوفير منتجات عالية الجودة لهم وبأسعار تنافسية، بما يتناسب مع مبادرات التعاونية المجتمعية.

وقال مدير إدارة السعادة والتسويق في تعاونية الاتحاد، الدكتور سهيل البستكي، إن التعاونية لديها خطط شهرية وسنوية لإسعاد المستهلكين، وتسعى بشكل دائم إلى طرح العروض الترويجية التي تشتمل على خصومات تلبي احتياجات أفراد المجتمع.

وبين أن حملة أكتوبر، تشمل أصنافا مختارة من الخضراوات والفواكه والعصائر والمياه ومنتجات الألبان واللحوم والحلويات والبهارات والأرز والزيت وغيرها من المنتجات الأخرى الغذائية والاستهلاكية التي تلبي رغبات واحتياجات المستهلكين.

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