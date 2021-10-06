منى المرّي: النمو القوي للمعارض والتجارة يعكس أهمية دبي بوابة رئيسة إلى أسواق المنطقة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكدت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، أن النشاط القوي الذي يشهده قطاع المعارض والمؤتمرات في دبي، يواكب النمو السريع لبقية القطاعات الاقتصادية الحيوية في الإمارة، بفضل الإجراءات السريعة والحاسمة التي تبنتها حكومتها في مواجهة الوضع الاستثنائي العالمي، الذي تجاوزته بنجاح باتباع استراتيجية عمل واضحة، تضافرت فيها الجهود، وآتت ثمارها في وقت قياسي، لتكون دبي من أوائل مدن العالم التي تستأنف أنشطة قطاعاتها الاقتصادية الرئيسة بسرعة وكفاءة عالية.

نمو قياسي

وأشارت المري إلى أن النمو في مجال المعارض والمؤتمرات يواكب النمو القياسي لقطاع التجارة الخارجية في دبي، ما يبرز مكانة دبي بوابة العبور الرئيسة أمام كبرى الشركات العالمية للدخول إلى أسواق المنطقة، مع الاستفادة من البنية التحتية عالمية المستوى التي توفرها دبي، وخدماتها اللوجستية فائقة الكفاءة، بينما تشكل المعارض العالمية التي تستضيفها المساحة الأهم لعقد الصفقات، واكتشاف الفرص التجارية الجديدة وتفعيلها بين الشركات على اختلاف أحجام أعمالها.

«بيوتي وورلد»

جاء ذلك خلال افتتاح المري أعمال الدورة الـ25 من «بيوتي وورلد ميدل إيست»، المعرض التجاري العالمي الأكبر في العالم العربي لقطاع منتجات التجميل والعافية، بحضور ومشاركة جهات عارضة من 52 دولة، تحت شعار «إعادة التفكير والابتكار والاكتشاف»، الذي يستمر إلى السابع من أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

تكنولوجيا الجمال

واطلعت المري على جانب من المنتجات والحلول المتطورة التي تقدمها كبرى الشركات المتخصصة في عالم تكنولوجيا الجمال في المنطقة وخارجها، بما في ذلك المنتجات والخدمات الصحية المتخصصة، وتحديداً مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية، التي تشهد طلباً متزايداً في المنطقة، وتعتبر المحرك الرئيس لنمو سوق مستحضرات التجميل والعناية الشخصية في الشرق الأوسط.

فرصة مثالية

ويُتيح المعرض فرصة مثالية للوصول إلى أسرع فئات المنتجات نمواً في القطاع، التي تتضمن مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، ومستلزمات العناية بالشعر والأظافر، وأدوات صالونات التجميل، والأجهزة والمعدات، ومواد التغليف والمواد الأولية، ومركبات العطور والعطور الجاهزة، ومستحضرات النظافة والعناية الشخصية، والمواد الطبيعية والعضوية، فضلاً عن تكنولوجيا العناية بالجمال التي تُعد أحدث هذه الفئات.

تغيير

وقالت مديرة المعرض، إلين أوكونل: «بالتزامن مع احتفائنا بالدورة الـ25 من المعرض، تسجل التكنولوجيا حضوراً جوهرياً في فعاليات إطلاق المنتجات المرتقبة، وفي جميع خدمات المعرض ومساراته، حيث تشهد أساليب تفاعل المستهلكين مع الشركات تغييرات جذرية منذ فترة ليست بقصيرة، ومع الاعتماد المتسارع للحلول التكنولوجية خلال العام الماضي، سنجد من خلال المعرض أن ملامح القطاع قد تغيرت إلى الأبد».

رقم قياسي

أظهرت أرقام صادرة عن دائرة جمارك دبي أن قطاع الجمال ومستحضرات التجميل سجل رقماً قياسياً عند 546 ألف طن من الواردات والصادرات والمواد المُعاد تصديرها، بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.1 مليار درهم إماراتي حتى النصف الأول من العام الجاري، ما يعكس زيادة بواقع 20.4% في القيمة على أساس سنوي، ونمواً بنسبة 4.8% في الحجم.

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