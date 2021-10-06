المكسيك تنضم إلى مبادرة الجواز اللوجستي العالمي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي «WLP»، عن توقيع مذكرة تفاهم مع أمانة الاقتصاد في المكسيك، كشريك للتنسيق في دولة المكسيك، التي أصبحت مركزاً لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي في وقت سابق من العام الجاري.

وذكر بيان صادر أمس، أنه من خلال توثيق الشراكة مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، ستحظى المكسيك بفرصة لتنويع محفظتها التجارية المختلفة مع البلدان والمناطق الأخرى حول العالم، إضافة إلى إتاحة الفرص أمام الشركات المكسيكية لتوسعة شبكة مورديها ومتعامليها.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي وورلد»، سلطان بن سليّم: «يسرنا الترحيب بانضمام الأمانة الاقتصادية في المكسيك إلى جهودنا الجماعية الرامية إلى تسريع الحركة التجارية وزيادة كفاءتها من حيث الكلفة»، مضيفاً: «بالنسبة لنا، تعتبر المكسيك بالفعل طريقاً رئيساً، وكذلك الأمر بالنسبة للأعضاء الآخرين في دبي».

من جهتها، قالت وزيرة الاقتصاد المكسيكية، تاتيانا كلوثيير: «يسعدنا توقيع مذكرة التفاهم مع مبادرة الجواز اللوجستي العالمي، والتي تُمثل انطلاقة لعملنا معاً عبر منصة فعالة تُسهل حركة التجارة».

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