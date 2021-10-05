«طيران الإمارات» و«كوانتاس» تمددان اتفاقية الشراكة 5 سنوات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركتا «طيران الإمارات» و«كوانتاس» أنهما ستمددان شراكتهما الأساسية لمدة خمس سنوات أخرى، ما يعني أن متعاملي الناقلتين وأعضاء برنامجيهما لمكافأة الولاء سيواصلون الاستفادة من شبكة مشتركة واسعة، وملايين مقاعد المكافآت للسفر عبر أستراليا ونيوزيلندا وأوروبا والمملكة المتحدة.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان أمس، بأن رئيس «طيران الإمارات»، تيم كلارك، والرئيس التنفيذي لمجموعة «كوانتاس»، آلان جويس، وقعا اتفاقية تمديد الشراكة على هامش الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) في بوسطن الأميركية.

تعافٍ

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أنه مع تعافي الناقلتين وصناعة الطيران عامة تدريجياً من تأثيرات «كوفيد-19»، ستواصل الشراكة مساهمتها في تحقيق تحسن على الصعيد المالي لكل منهما.

تفويض

ووفقاً للبيان، ستسعى «كوانتاس» و«طيران الإمارات» للحصول على تفويض من السلطات ذاتها، منها لجنة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية، لمواصلة العناصر الأساسية للشراكة، بما في ذلك تنسيق الأسعار والجداول الزمنية والمبيعات والتسويق السياحي على المسارات المعتمدة حتى عام 2028.

وتتضمن الاتفاقية أيضاً خياراً للتجديد خمس سنوات أخرى بعد ذلك.

وجهات

وتتيح الاتفاقية لمتعاملي الناقلتين الوصول إلى 105 وجهات، حيث يتمكن متعاملو «طيران الإمارات» من السفر إلى 55 وجهة أسترالية لا تصل إليها الناقلة، فيما يمكن لمتعاملي «كوانتاس» السفر مع «طيران الإمارات» إلى دبي، والوصول إلى أكثر من 50 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تغطيها «كوانتاس».

نجاح والتزام

وقال كلارك، إن «تمديد شراكتنا مع (كوانتاس) دليل على نجاحها، كما يعكس التزامنا بضمان استمرار تمتع المسافرين من وإلى أستراليا، التي نخدمها منذ أكثر من 25 عاماً، بأفضل الخيارات ومزايا المسافرين الدائمين»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من تحديات الأشهر الـ18 الماضية، فإن التمديد يؤكد استمرارنا في خدمة تلك السوق على المدى الطويل».

وأضاف: «تعمل شراكتنا على ربط المسافرين بسلاسة بأكثر من 100 وجهة حول العالم على شبكتنا المشتركة، وتوفر تجارب متميزة ومنسقة، مثل الوصول إلى النقاط والصالات الخاصة».

وتابع كلارك: «مع إعادة معظم الدول فتح حدودها، فإننا نتطلع إلى استعادة جداول رحلاتنا الأسترالية، بما في ذلك خدمات طائراتنا (A380)، والترحيب بالمتعاملين لتجربة أفضل شراكة في فئتها لسنوات عديدة مقبلة».

• الناقلتان أكدتا أن شراكتهما تسهم في تحقيق تحسن مالي لكل منهما مع تعافي صناعة الطيران.

«شراكة زلزالية»

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوانتاس»، آلان جويس، إن «اتفاقية تمديد الشراكة مع (طيران الإمارات)، تمثل استمراراً لواحدة من أهم الشراكات الثنائية في الصناعة، التي سميناها (زلزالية) عند إطلاقها في عام 2013، وقد كانت كذلك، خصوصاً من حيث معناها لأكثر من 13 مليون راكب سافروا على رحلات مشتركة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news