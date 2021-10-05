محال تجارية في أبوظبي تطالب بفعاليات وعروض تسوّق خلال «إكسبو 2020 دبي»

المصدر: عبير عبدالحليم ■ أبوظبي

طالب ملاك ومسؤولو محال تجارية في أبوظبي، بتنظيم مهرجانات تخفيضات وعروض تسوّق جماعية على مستوى الإمارة، خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع معرض «إكسبو 2020 دبي»، وذلك لتعظيم الاستفادة من ملايين الزوار للمعرض، في إطار تنشيط قطاع التجزئة في الإمارة.

وأكدوا لـ«الإمارات اليوم» أن «إكسبو 2020 دبي» فرصة كبيرة لقطاع التجزئة في الإمارة لزيادة المبيعات بشكل كبير، خصوصاً أن بعض الوفود الحكومية ووفود الأعمال والمستثمرين من زوار المعرض سيقيمون في فنادق بأبوظبي.

بدورها، أفادت دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الدائرة تعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتقديم تجارب وعروض تسوق تلبي تطلعات المجتمع والزوّار والمشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي».

مطالب تجارية

وتفصيلاً، طالب مالك محال تجارية في أبوظبي، سلطان علي، بتنظيم عروض تسوق ومهرجانات تخفيضات على مستوى الإمارة خلال فترة معرض «إكسبو 2020 دبي»، فضلاً عن تنشيط الفعاليات السياحية، لدعم المعرض، وتشجيع رواده على زيارة أبوظبي، والاستفادة من ملايين الزوار في تنشيط قطاع التجزئة.

وقال إن «إكسبو 2020 دبي» فرصة كبيرة لقطاع التجزئة في الإمارة لزيادة المبيعات بشكل كبير، لا سيما أن بعض الوفود الحكومية ووفود الأعمال والمستثمرين والأفراد من زوار المعرض سيقيمون في فنادق أبوظبي.

تحسن القطاع

واتفق المدير المسؤول في سلسلة محال تجارية بأبوظبي، حسين عادل مصطفى، في ضرورة تنظيم مهرجانات تسوق وتخفيضات جماعية خلال المعرض، فضلاً عن إقامة فعاليات سياحية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق أقصى استفادة من المعرض الذي يستمر ستة أشهر، في تنشيط المبيعات.

ولفت مصطفى إلى أن قطاع التجزئة يشهد تحسناً ملحوظاً خلال العام الجاري، بعد تراجع جائحة «كوفيد-19»، مؤكداً أن «إكسبو 2020 دبي» فرصة للنمو مجدداً، وبشكل كبير، وتعويض تأثيرات الجائحة، خصوصاً أن المعرض يتواكب مع قرارات أبوظبي بالسماح بدخول الزوار الحاصلين على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، من جميع دول العالم، وإلغاء الحجر الصحي.

تحفيز المستهلكين

في السياق نفسه، قال مسؤول المبيعات في أحد محال التجزئة الكبرى بأبوظبي، نعيم هاشم، إن قطاع التجزئة في الدولة، بما فيه سوق أبوظبي، يعوّل على «إكسبو 2020 دبي»، في تحقيق زيادة ملحوظة في المبيعات، وهو ما يتطلب تحفيز المستهلكين على الشراء خلال فترة المعرض عبر مهرجانات تسوق وتخفيضات مخطط لها بشكل مدروس.

وأضاف أن المعرض حدث محلي وعالمي مهم يزوره ملايين الزوار الذين سيقيم جزء منهم في فنادق أبوظبي خلال فترة المعرض، ما يوفر فرصة مثالية لتنشيط قطاع التجزئة بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.

تجارب وعروض

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، علي حسن الشيبة، لـ«الإمارات اليوم»، إن الدائرة تعمل مع شركائها في القطاعين العام والخاص، لتقديم تجارب وعروض تسوق تلبي تطلعات المجتمع والزوار والمشاركين في معرض «إكسبو 2020 دبي»، الذي يعتبر الحدث العالمي الأبرز الذي يقام للمرة الأولى على مستوى المنطقة في دولة الإمارات.

وأكد أن عروض التسوق تلعب دوراً محورياً في تنشيط تجارة التجزئة، وتحفيز الزوار على زيادة مستويات إنفاقهم بما يسهم في دعم قطاع التجزئة والضيافة في الإمارة.

وكشف الشيبة أن الدائرة ابتكرت العديد من العروض والتجارب السياحية التي تُلبي تطلعات جميع زوار «إكسبو 2020 دبي»، لإيمانها بما يُمثله المعرض من منصة فريدة تساعد جهود الدائرة الترويجية لما تمتلكه دولة الإمارات من مقومات، لا سيما العاصمة.

معالم سياحية

وذكر الشيبة أن الدائرة عملت على تطوير هذه العروض والتجارب، بالتعاون مع شركائها من الجهات العاملة والمعنية بقطاعي السياحة والثقافة في الإمارة، لإتاحة المجال أمامهم لاستكشاف معالم ومقومات العاصمة، وأنشطتها الترفيهية، ومرافقها السياحية والثقافية، بما في ذلك متحف «اللوفر أبوظبي»، وقصر الحصن، وقصر الوطن، والمدن الترفيهية العالمية في جزيرة ياس، ومن ضمنها: «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووترورلد»، و«أبوظبي كلايم».

أنشطة متنوعة

وذكر الشيبة أن دولة الإمارات تشهد خلال فترة انعقاد «إكسبو 2020 دبي»، الاحتفاء بالذكرى الـ50 على تأسيسها، لافتاً إلى أن الدائرة خصصت لهذه المناسبة الوطنية عالماً من التجارب الثقافية، الذي يُمكن استكشافه في عدد من المواقع الثقافية والسياحية في أنحاء الإمارة، بما يُسهم في تسليط الضوء على ما تمتلكه من مقومات ومعالم ثقافية تراثية، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية، إضافة إلى حصول الزوار على أسعار مخفضة لحضور الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تستضيفها الإمارة، من ضمنها المهرجان العالمي الأول من نوعه في المنطقة المعني بقطاع التجزئة «فيوتشر ورلد»، وأسبوع أبوظبي لهواة الجمع «سيمي بيرمانينت» الشرق الأوسط، الذي يستضيف أبرز هواة جمع القطع النادرة والمصممين والمواهب الترفيهية في العالم، إضافة إلى «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1»، وغيرها من الفعاليات.

علي حسن الشيبة:

• «عروض التسوّق تلعب دوراً محورياً في تنشيط تجارة التجزئة، وتحفيز الزوّار على زيادة مستويات إنفاقهم».

3 وجهات سياحية

قال المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، علي حسن الشيبة، إن أبوظبي تنفرد بتوفير ثلاث وجهات سياحية يتمتع كل منها بطابع متميز منفرد بحد ذاته، وتتنوّع بين تجارب المغامرات والمنتجعات الصحراوية ومنتزه الحياة البرية العربية في منطقة الظفرة، والواحات الخضراء والقلاع والقصور التاريخية والمواقع المدرجة على قائمة «اليونسكو» للتراث العالمي في منطقة العين، إضافة إلى العاصمة العصرية بمنشآتها وصروحها المعمارية ومعالمها الحديثة.

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