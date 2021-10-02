الذهب يتراجع عالمياً

المصدر: عواصم ■ رويترز

تراجع الذهب، أمس، وارتفع الدولار بفضل تكهنات بزيادة أسعار الفائدة، لكن المعدن الأصفر لايزال متماسكاً فوق مستوى 1750 دولاراً.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1753.67 دولاراً للأوقية، في وقت تراجعت فيه العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1754.30 دولاراً.

وانخفضت الفضة 0.1% إلى 22.22 دولاراً للأوقية، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 965.11 دولاراً، كما تراجع البلاديوم 0.6% إلى 1898.55 دولاراً.

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