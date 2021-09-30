خدمات للمواطنين تسهّل استرداد ضريبة بناء المساكن الجديدة

المصدر: أبوظبي ■ وام

أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب خدمات للمواطنين، لتسهيل استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكنهم المشيدة حديثاً، ومساندتهم لتنفيذ إجراءات الاسترداد بسلاسة ودقة.

وسائل وخيارات

وأفادت الهيئة، بأن المبادرة تهدف إلى تنويع وسائل وخيارات ومصادر المعلومات أمام المواطنين، وتقديم الدعم لهم لتسهيل إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن بناء مساكنهم الجديدة من خلال منصة «الخدمات الضريبية الإلكترونية»، عبر الموقع الإلكتروني للهيئة التي تتميز بسهولة وسرعة تنفيذ الإجراءات.

4 قنوات

وأوضحت أن المبادرة الجديدة تتضمن أربع قنوات توعوية بأساليب متنوعة لضمان الوصول للمواطنين والتواصل المباشر معهم للرد على تساؤلاتهم، وتلقي ملاحظاتهم لتلبية تطلعاتهم للارتقاء المستمر بخدمات الهيئة عموماً، وبصفة خاصة خدمة رد الضريبة عن بناء المساكن المشيدة حديثة.

لقاء تفاعلي

ودعت الهيئة إلى الاستفادة من المبادرة التي تشتمل على خدمة «المجلس الافتراضي» المتمثلة في لقاء تفاعلي تنظمه الهيئة أسبوعياً، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، يجمع بين المواطنات والمواطنين المعنيين، وممثلين عن جهات الإسكان في الدولة، ومقاولي بناء ومهندسين وخبراء، ويتم خلاله تقديم الاستشارات والتوضيحات المتعلقة برد ضريبة القيمة المضافة عن بناء مساكن المواطنين الجديدة، والإجابة عن استفسارات بهذا الشأن.

تواصل شخصي

وأضافت أن خدمة «المُساعد الشخصي» التي تتيح للمواطن فرصة حجز موعد للتواصل الشخصي المباشر مع موظف الهيئة المختص بإجراءات رد ضريبة المساكن، تتضمن الإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بطلب الاسترداد الخاص بالمواطن، لتسهيل استكمال المتطلبات القانونية لإنجاز الطلب بأسرع ما يمكن.

حملة

وبينت الهيئة الاتحادية للضرائب، أن المبادرة تضمنت كذلك حملة «صوتكم مسموع» التي نظمت الهيئة من خلالها سلسلة من الجلسات التفاعلية عبر الاتصال المرئي عن بُعد، للاطلاع ورصد ملاحظات ومقترحات وتفضيلات المواطنين حول خدمة رد الضريبة عن بناء مساكنهم الجديدة، بهدف تنفيذ إجراءات للتحسين المستمر للخدمة وصولاً لسعادة مستخدميها، بينما تتمثل الحملة في إصدار فيديوهات وتوجيه نشرة «استرد ضريبة مسكنك بسهولة» - عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإرسال رابط النشرة عبر رسائل نصية - توضح خطوات استرداد الضريبة عن بناء مساكن المواطنين بدايةً من تقديم الطلب مع المستندات الداعمة حتى استلام المواطن مبلغ الاسترداد بحسابه المصرفي.

القنوات الـ 4

• «المجلس الافتراضي».

• «المُساعد الشخصي».

• «صوتكم مسموع».

• «استرد ضريبة مسكنك بسهولة».

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