"طيران الإمارات" وخطوط جنوب أفريقيا تستأنفان العمل بشراكة الرمز

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعمل "طيران الإمارات" وخطوط جنوب أفريقيا الجوية "SAA"، لإعادة تفعيل شراكتهما طويلة الأمد، التي تهدف إلى تحسين تجربة العملاء وتوفير مزيد من القيمة لهم عند السفر على رحلات الناقلتين.

وأشارت "طيران الإمارات" في بيان إلى أن الخطوة تأتي، إثر استئناف الناقلة الجوية الجنوب أفريقية، عملياتها بتشغيل رحلات إلى ست وجهات أفريقية.

وتعمل الناقلتان على زيادة مواءمة معايير المنتجات والخدمات وإعادة تفعيل الشراكة بين برنامجي مكافأة الولاء، وستبدآن أولاً بترتيبات تجارية متبادلة.

وتشمل الاتفاقية مسارات رمز مشترك تديرها "طيران الإمارات" بين جنوب أفريقيا ودبي بتذكرة واحدة، ما سيتيح للمسافرين تسجيل وصول حقائبهم بسهولة إلى وجهاتهم النهائية اعتباراً من الأول من أكتوبر.

كما ستضع "طيران الإمارات" رمز "SAA" على رحلاتها بين جنوب إفريقيا ودبي.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في "طيران الإمارات"، عدنان كاظم، إن "الشراكة الناجحة بين (طيران الإمارات) وخطوط طيران جنوب أفريقيا، تعود إلى نحو 25 عاماً، وتقوم على التزامنا المشترك تقديم مزيد من خيارات السفر للعملاء وتعزيز الاتصال عبر إفريقيا من خلال شبكتنا المتنامية".

من جانبه، قال رئيس خطوط جنوب أفريقيا التنفيذي، توماس جوكولو: "مع بدء إعادة عملياتنا، فإننا نعتبر شراكتنا طويلة الأمد مع (طيران الإمارات) ذات قيمة وحاسمة لخطط النمو المستقبلية".

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