"فلاي دبي" تطلق باقات عطلات لشرم الشيخ تبدأ من 1699 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت شركة "فلاي دبي" اليوم، باقات عطلات خاصة للراغبين في زيارة شرم الشيخ بمصر، موضحة أن الأسعار تبدأ من 1699 درهما شاملة تذاكر السفر والإقامة في فندق ثلاثة نجوم لمدة ثلاث ليال.

وذكرت الناقلة في بيان، أنها تشغل ثلاث رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ انطلاقا من مركزها التشغيلي في مطار دبي الدولي.

وأشارت إلى أنها توفر أيضا، باقات عطلات متكاملة إلى عدد من الوجهات العالمية ذات الشعبية العالية للمسافرين، منها أنقرة في تركيا، وبودابست في المجر، وليوبليانا في سلوفينيا، وسالزبورغ في النمسا، وتيرانا في ألبانيا، ووارسو في بولندا.



وشدد الشركة على أهمية تأكد المسافرين من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع لـ"إياتا"، طوال رحلتهم واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

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