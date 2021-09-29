الجناح الهندي في «إكسبو» يركز على الروابط التجارية مع الإمارات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أفادت شركة «فيدانتا ريسورسز» العالمية المتخصصة في مجال الموارد الطبيعية المتنوعة، عن شراكتها مع الحكومة الهندية لاستعراض إمكانات نمو الهند، أثناء الاحتفال بالذكرى الـ75 لاستقلال الهند، وذلك في الجناح الهندي في معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الجناح سيركز على تسخير الروابط التجارية بين الهند ودولة الإمارات من خلال تعزيز الرؤى الاقتصادية، وتكامل الموارد البشرية لتحسين الشراكة المتينة والواعدة بين البلدين.

وقال مؤسس ورئيس مجلس إدارة «فيدانتا»، أنيل أغراوال، إن «الهند ستكون محرك النمو للاقتصاد العالمي، كما كانت الصين في العقود الماضية، كما أن الهند سوقاً كبيرة، وتمتلك رأسمال ضخماً في ما يتعلق بالموارد البشرية».

وأضاف أن «معرض (إكسبو 2020 دبي)، أعجوبة تقنية من شأنها أن تلتقط الثقافة الهندية النابضة بالحياة وماضيها، إضافة إلى الإمكانات والفرص التي تقدمها كمركز اقتصادي عالمي للمستثمرين المحليين والأجانب».

وذكر أغراوال، أن «الجناح الهندي في المعرض سيشهد مشاركة عدد من الولايات الهندية التي ستستعرض ثقافتها وتقاليدها وفرصها التجارية الهائلة، إلى جانب كبرى الشركات الهندية، وشركات القطاع العام».

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يزور الجناح الهندي عدد من وزراء الحكومة والمسؤولين والمشاهير البارزين، خلال الأشهر الستة من المعرض.

يشار إلى أن الهند على أعتاب تحول اقتصادي كبير، حيث وضع رئيس الوزراء الهندي شري ناريندرا مودي، رؤية تركز على نمو اقتصاد البلاد خلال السنوات المقبلة من 2.6 تريليون دولار حالياً إلى خمسة تريليونات دولار، ليصل في النهاية إلى 10 تريليونات دولار.

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