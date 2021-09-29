«اتصالات» توفّر «آي فون 13» بأقساط مرنة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» أنها بدأت منذ 24 سبتمبر الجاري، بتوفير أحدث إصدارات هواتف «آي فون»، وأجهزة «آي باد» اللوحية، بما يشمل الهواتف: «آي فون 13»، «آي فون 13 ميني»، «آي فون 13 برو»، و«آي فون 13 برو ماكس»، إضافة إلى الجيل التاسع من الجهاز اللوحي «آي باد» بقدراته العالية، وسعره الملائم، و«آي باد ميني» ذي التصميم الجديد للشاشة.

وأكدت «اتصالات» أن هذه الأجهزة تتوافر في أفرعها كافة في الدولة، كما يمكن طلب أجهزة «آي فون 13» عبر الموقع الإلكتروني «etisalat.ae/‏‏iphone13pro»، أو تطبيق «My Etisalat UAE».

وأوضحت «اتصالات» أنها تتيح للمتعاملين اقتناء هذه الأجهزة الجديدة كلياً، عبر خطط دفع ذكية بأقساط مرنة تمتد إلى 12، 18، و24 شهراً، ابتداءً من 190 درهماً لهاتف «آي فون 13 برو»، و215 درهماً لهاتف «آي فون 13 برو ماكس»، و135 درهماً لهاتف «آي فون 13 ميني»، و155 درهماً لهاتف «آي فون 13»، شاملاً الضريبة.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، إن «اتصالات» توفر لجميع المتعاملين معها في دولة الإمارات هذه الأجهزة العصرية المتوافقة مع شبكة الجيل الخامس، لتشكل نقلة نوعية في عالم الهواتف المحمولة، عبر خطط دفع ذكية، وبأقساط مرنة تتيح لهم الاستمتاع بهذه الأجهزة بكل سهولة ويسر.

وذكرت «اتصالات» أن شبكة الجيل الخامس تقدم سرعة هائلة وزمن استجابة منخفضاً للغاية، ما يتيح لمشتركيها الاستمتاع بمشاهدة مقاطع الفيديو بدقة عالية «4K»، واختبار أفضل التجارب في الألعاب والتقنيات المتطورة.

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