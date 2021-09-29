«يلا» تطلق عروضاً لمستخدمي تطبيق «يلا لودو» و«يلا لايف»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

احتفلت مجموعة «يلا المحدودة»، مالكة أكبر منصة صوتية للترفيه الرقمي والتواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمناسبة اليوم الوطني الـ91 للملكة العربية السعودية، بإطلاقها عروضاً مميزة على منصاتها للمستخدمين.

وأفادت المجموعة في بيان، أمس، بأن فترة العروض التي أطلقتها المجموعة تمتد خلال شهرَي سبتمبر الجاري وأكتوبر المقبل، حصرياً على منصات «يلا لودو» و «يلا لايف».

وسيحظى مستخدمو «يلا لودو» بخصم 50% على موارد وعناصر عديدة، كما تم تمييز تطبيق «يلا لودو» والترويج له بشكل واضح على متجر «أبل» بمناسبة اليوم الوطني للمملكة.

وأكدت مجموعة «يلا» بهذه المناسبة أن العديد من الأحداث والمفاجآت بانتظار مستخدمي التطبيق، مشيرة إلى أن العرض سيستمر على تطبيق «يلا لودو» حتى 21 أكتوبر 2021.

وفي ما يتعلق بتطبيق «يلا لايف»، أشارت المجموعة إلى أن التطبيق تم تزيينه بالعلم السعودي، وبخلفية مستلهمة من المدن السعودية، موضحة أن فعالية هذا العرض تستمر حتى 28 أكتوبر.

يشار إلى أن «يلا»، الشركة العربية الوحيدة المدرجة في بورصة نيويورك باسم (YALA)، ويُشار إليها برمز «يلا».

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