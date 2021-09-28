«اتصالات» توفّر «آي فون 13» بأقساط مرنة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «اتصالات» أنها بدأت منذ 24 سبتمبر الجاري، بتوفير أحدث إصدارات هواتف «آي فون»، وأجهزة «آي باد» اللوحية، بما يشمل الهواتف: «آي فون 13»، «آي فون 13 ميني»، «آي فون 13 برو»، و«آي فون 13 برو ماكس»، إضافة إلى الجيل التاسع من الجهاز اللوحي «آي باد» بقدراته العالية وسعره الملائم، و«آي باد ميني» ذي التصميم الجديد للشاشة.

وأكدت «اتصالات» أن هذه الأجهزة تتوافر في جميع فروعها بالدولة، كما يمكن طلب أجهزة «آي فون 13» عبر الموقع الإلكتروني «etisalat.ae/iphone13pro»، أو تطبيق «My Etisalat UAE».

وأوضحت «اتصالات» أنها تتيح للمتعاملين اقتناء هذه الأجهزة الجديدة كلياً عبر خطط دفع ذكية بأقساط مرنة تمتد إلى 12، 18، و24 شهراً، ابتداءً من 190 درهماً لهاتف «آي فون 13 برو»، و215 درهماً لهاتف «آي فون 13 برو ماكس»، و135 درهماً لهاتف «آي فون 13 ميني»، و155 درهماً لهاتف «آي فون 13»، شاملاً الضريبة.

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